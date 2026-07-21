Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади

Тверской суд Москвы арестовал на пять суток жителя столицы Магомеда Магомедова. Мужчина ругался матом и выгуливал козу на Красной площади, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
По данным суда, 18 июля Магомедов выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте. Уточняется, что москвич находился рядом с мавзолеем Ленина. Он не реагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, «в грубой и агрессивной форме» отказывался прекратить противоправные действия, а «при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции, вырывался».
В суде мужчина вину не признал и сказал, что просто хотел сфотографироваться и уйти. Суд признал Магомедова виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде ареста на пять суток.