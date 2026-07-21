Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади

Команда VK Fest принесла публичные извинения певице Доре после шутки про сталкера
Михаил Ефремов получил первую роль в фильме после освобождения из колонии
Disney+ снимет сериал про зомби-апокалипсис в мире «Арчи»
Ресторан «.оригинал» запускает серию гостевых бранчей. Первый — с командой Tilda
Клип «Gangnam Style» стал первым k-pop видео, набравшим 6 миллиардов просмотров на ютубе
Релиз стратегии Game of Thrones: War for Westeros отложили до 2027 года
Россиянам порекомендовали отказаться от отдыха за границей из-за риска инфекций
Летний архитектурный фестиваль пройдет в кинотеатре «Художественный» в августе
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета
Кристофер Нолан назвал Кристиана Бейла одним из величайших актеров своего поколения
В российский прокат выйдет «Электрический поцелуй» — фильм открытия Канн-2026
Fenty Beauty выпустил новую линейку совместно с A$AP Rocky
Вышел тизер сериала «Большая фарма» — о лекарстве от всех болезней и цене, которую за него платят
Публикуем эксклюзивный фрагмент из нового фильма Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад»
Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение в РФ «Одиссеи» Кристофера Нолана
Прокуратура требует ужесточить приговор блогеру Александре Митрошиной
Saluki, «Лауд» и DJ Hvost: фестиваль Plus + One Summer объявил полный список артистов
Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?»
Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius
Источник: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
В Marvel Studios рассказали о традиции, связанной с Адамом Драйвером
Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге
Книги Уильяма Берроуза промаркируют в России из-за упоминания наркотиков
Фигуристка Аделия Петросян прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе
Билл Найи, Нелл Тайгер Фри и Джемма Артертон появятся в экранизации «Женского портрета»
Роботы-курьеры в Москве начали доставлять более 1500 заказов в день
Льюис Пуллман сыграет с Джулией Гарнер в сериале «Виновные создания»
До пяти чашек кофе в день не вредят сердцу

Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: t.me/butovokozy

Тверской суд Москвы арестовал на пять суток жителя столицы Магомеда Магомедова. Мужчина ругался матом и выгуливал козу на Красной площади, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

По данным суда, 18 июля Магомедов выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте. Уточняется, что москвич находился рядом с мавзолеем Ленина. Он не реагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, «в грубой и агрессивной форме» отказывался прекратить противоправные действия, а «при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции, вырывался».

В суде мужчина вину не признал и сказал, что просто хотел сфотографироваться и уйти. Суд признал Магомедова виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде ареста на пять суток.

Расскажите друзьям