Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади

По данным суда, 18 июля Магомедов выражался нецензурной бранью и выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте. Уточняется, что москвич находился рядом с мавзолеем Ленина. Он не реагировал на замечания сотрудников правоохранительных органов, «в грубой и агрессивной форме» отказывался прекратить противоправные действия, а «при задержании и доставлении в отдел полиции сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции, вырывался».