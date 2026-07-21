Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости»

«Экспонента» поделилась первым трейлером нового мультфильма о знаменитых галльских героях — «Астерикс и эликсир молодости». Дата премьеры пока не объявлена.
Деревня галлов случайно выпивает эликсир молодости и превращается в детей. Обратить эффект могут только семена баобаба — за ними и отправляются малыш-Астерикс и чудом избежавший омоложения Обеликс. Путь лежит в далекую Нубию.
Астерикс и Обеликс впервые появились в комиксе на страницах журнала Pilote в 1959 году. Их создали сценарист Рене Госинни и художник Альбер Удерзо. Позже вышли несколько экранизаций с Кристианом Клавье и Жераром Депардье — и персонажи стали известны во всем мире. В новом мультфильме Клавье вернулся к озвучке Астерикса.
Сценарий написали авторы «Графа Монте-Кристо» — Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт. Режиссером выступил Александр Эбоян, снявший «Хранителя луны».