«Ленфильм» возглавил бывший руководитель департамента кинематографии Минкульта

«Нужно, чтобы название „Ленфильм“ снова звучало не только в нашей стране, но и на мировых площадках. Конечно, впереди много непростой работы, но уверен, что с таким коллективом мы сумеем этого добиться», — заявил Беглов. По его словам, сейчас у киностудии в работе 15 фильмов.