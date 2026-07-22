«Ленфильм» возглавил бывший руководитель департамента кинематографии Минкульта

Новым генеральным директором киностудии «Ленфильм» стал Дмитрий Давиденко, ранее возглавлявший департамент кинематографии Министерства культуры России. Его представил коллективу губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила администрация города.
«Нужно, чтобы название „Ленфильм“ снова звучало не только в нашей стране, но и на мировых площадках. Конечно, впереди много непростой работы, но уверен, что с таким коллективом мы сумеем этого добиться», — заявил Беглов. По его словам, сейчас у киностудии в работе 15 фильмов.
Дмитрию Давиденко 50 лет. Он окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа и аспирантуру вуза. С июня 2022 года по октябрь 2025-го Давиденко руководил департаментом кинематографии Минкульта.
До работы в министерстве он сотрудничал с киностудией «Красная стрела», студией «Рекун», телеканалом «Россия» и продюсерской компанией Валерия Тодоровского. В качестве линейного продюсера Давиденко работал над сериалами «Оттепель» и «Обитель», а также фильмом «Географ глобус пропил».
«Мне очень хочется, чтобы этот дом был для нас родным, чтобы он развивался, процветал, чтобы мы снимали хорошее кино», — сказал новый гендиректор. Он также анонсировал собственный кинофестиваль «Ленфильма», который начнется 27 августа, в День российского кино.
Предыдущая глава киностудии Надежда Андрющенко продолжит работать на «Ленфильме» в качестве советника генерального директора. Она также возглавит продюсерский центр.
Совет директоров «Ленфильма» решил увеличить уставный капитал киностудии путем размещения дополнительных акций. В августе компания планирует подать документы в Центробанк для регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В администрации Петербурга заявили, что это позволит погасить задолженности студии.
В начале 2026 года завершилась передача «Ленфильма» из федеральной собственности Петербургу. Все акции киностудии принадлежат городу. На ее базе планируют создать центр исторического и патриотического кино.
Как отмечают «Ведомости», по итогам 2025 года выручка «Ленфильма» составила 230,5 млн рублей, а чистый убыток — почти 121 млн рублей.