После этого модели предположили, что на Hugging Face могут храниться решения заданий ExploitGym. Чтобы получить их и нечестно пройти тест, система атаковала платформу. Она использовала похищенные учетные данные и несколько уязвимостей, в том числе нашла способ удаленно выполнять код на серверах Hugging Face.