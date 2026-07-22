Умер джазовый саксофонист Плас Джонсон, сыгравший главную тему «Розовой пантеры»

Американский музыкант Плас Джонсон скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщила лос-анджелесская джазовая радиостанция KKJZ.
Артиста не стало 15 июля. По словам газеты Donaldsonville Chief, Джонсон умер в Гранада-хиллз. Обстоятельства его смерти не раскрываются.
Плас Джонсон был саксофонистом и джазовым музыкантом, работавшим с Чарльзом Брауном, Пегги Ли, Нэтом Кингом Коулом, Фрэнком Синатрой и другими звездами. Он известен как исполнительной главной темы мультфильма «Розовая пантера».
Джонсон родился в Луизиане 21 июля 1931 года. Музыке он обучился в семье, отец Пласа также был саксофонистом. Джонсон был ведущим сессионным музыкантом американской музыкальной сцены с 50-х.