Глен Пауэлл снимется в фильме Ричарда Линклейтера о бейсболисте Лу Гериге

Американский актер Глен Пауэлл, известный по фильмам «Кто угодно, кроме тебя» и «Бегущий человек», снимется в новом проекте автора «Отрочества» и «Перед рассветом» Ричарда Линклейтера. Об этом сообщил Deadline.
Картина расскажет о жизни легендарного бейсболиста Лу Герига, которого считают одним из лучших игроков в своем виде. Карьера спортсмена оборвалась после 17 сезонов, когда у него диагностировали боковой амиотрофический склероз в 1939 году.
Этот недуг впоследствии получил название «болезнь Лу Герига». Сам бейсболист, которого в спорте за выносливость называли «Железным конем», ушел из жизни в 1941 году в возрасте 37 лет.
Биографию Герига экранизировали лишь однажды. В 1942 году режиссер Сэм Вуд снял фильм «Гордость янки» с Гэри Купером в главной роли. Он был номинирован на «Оскар» в 11 категориях.
В новой картине, по данным источников, важное место в сюжете может занять фигура Бэба Дальгрена — игрока, который заменил Герига на позиции первого бейсмена в команде «Нью-Йорк Янкис». Других деталей о сюжете пока нет.
Сценарий ленты напишет Саймон Рич. Пауэлл выступит одним из продюсером байопика наряду с Лорном Майклсом, давним поклонником «Янкис», Эрин Дэвид и Дэном Коэном. Выпустит фильм студия Universal. Когда стартуют съемки, неясно.