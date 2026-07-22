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Глен Пауэлл снимется в фильме Ричарда Линклейтера о бейсболисте Лу Гериге

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Американский актер Глен Пауэлл, известный по фильмам «Кто угодно, кроме тебя» и «Бегущий человек», снимется в новом проекте автора «Отрочества» и «Перед рассветом» Ричарда Линклейтера. Об этом сообщил Deadline.

Картина расскажет о жизни легендарного бейсболиста Лу Герига, которого считают одним из лучших игроков в своем виде. Карьера спортсмена оборвалась после 17 сезонов, когда у него диагностировали боковой амиотрофический склероз в 1939 году.

Этот недуг впоследствии получил название «болезнь Лу Герига». Сам бейсболист, которого в спорте за выносливость называли «Железным конем», ушел из жизни в 1941 году в возрасте 37 лет.

Биографию Герига экранизировали лишь однажды. В 1942 году режиссер Сэм Вуд снял фильм «Гордость янки» с Гэри Купером в главной роли. Он был номинирован на «Оскар» в 11 категориях.

В новой картине, по данным источников, важное место в сюжете может занять фигура Бэба Дальгрена — игрока, который заменил Герига на позиции первого бейсмена в команде «Нью-Йорк Янкис». Других деталей о сюжете пока нет.

Сценарий ленты напишет Саймон Рич. Пауэлл выступит одним из продюсером байопика наряду с Лорном Майклсом, давним поклонником «Янкис», Эрин Дэвид и Дэном Коэном. Выпустит фильм студия Universal. Когда стартуют съемки, неясно.

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