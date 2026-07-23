Энн Хэтэуэй спасается от динозавров в последнем трейлере «Конца Дубовой улицы»

Warner Bros. опубликовал финальный трейлер фильма «Конец Дубовой улицы», также известного как «На краю Оук-стрит». В мировой прокат картина выйдет 14 августа.
Действие разворачивается в 1980-х. Улица американского пригорода необъяснимо переносится в другое время и пространство — и семье Платт с двумя детьми-подростками приходится выживать под натиском динозавров.
Родителей сыграли Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada») и Юэн Макгрегор («На игле»). Роли детей исполнили 16-летний Кристиан Конвери («Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами») и 22-летняя Мейси Стелла. Последняя также скоро исполнит роль Хлои в экранизации игры Life is strange.
Режиссером выступил Дэвид Роберт Митчелл, известный по работе над «Под Сильвер-Лэйк» и «Оно приходит за тобой». Среди продюсера значится режиссер седьмой и девятой частей «Звездных войн» Джей Абрамс.