Энн Хэтэуэй, Эван Макгрегор и их семья попадают в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улиц

МОК запретил трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях
На Киевском вокзале в Москве эвакуируют пассажиров
На Краснопресненской набережной началось строительство Национального центра «Россия»
Пол Маккартни анонсировал новый альбом и выпустил новый сингл
В США учредили ежегодную премию в честь Мерил Стрип
Роспотребнадзор: пик активности клещей в РФ будет в середине мая
Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала «Все честно», чтобы помочь женщинам
Райан Гослинг снимется в фильме от авторов «Всё везде и сразу»
Адам Сэндлер снимется с Уиллемом Дефо в драме «Тайм-аут» от Netflix
Минцифры предложило обязать мар­кет­плейсы открывать ПВЗ в отделениях Почты России
Мать Билли Айлиш будет вести кулинарное шоу
Рис Иванс в тизере «Звездного городка» — сериала о космической гонке
Кейт Хадсон борется с предрассудками в баскетболе в трейлере продолжения «Самого ценного игрока»
Около 200 человек эвакуировали из Дома культуры «ГЭС-2»
Вышел полноценный трейлер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев проведет поэтический вечер в Москве
Средний возраст работника в России составил 42,5 года
Ювелирный бренд Vsemu Svet выпустил коллекцию колец-маяков
В кафе-пекарнях «Волконский» начали продавать хлеб из редких видов пшеницы
Глава «Ростелекома» посоветовал вернуться к стационарным телефонам
В Москве мужчина устроил погром на стойке с сувенирами в метро и получил 15 суток ареста
Т2 отменил международный роуминг для звонков
Умерла актриса из «Супермена» 1978 года Валерия Перрин
Охранник Чаппелл Роан взял вину на себя за инцидент с 11-летней фанаткой
Названы предварительные даты начала купального сезона в Москве
Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании
Зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием
Федор Бондарчук исполняет желания в трейлере «Хоттабыча»

Энн Хэтэуэй, Эван Макгрегор и их семья попадают в странный мир в тизере-трейлере «Конца Дубовой улиц

Фото: Warner Bros/YouTube

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали тизер-трейлер фильма «Конец Дубовой улицы» с Энн Хэтэуэй и Эваном Макгрегором. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 14 августа.

Она расскажет о мистических событиях, случившихся на Дубовой улице в типичном американском пригороде. Некогда тихий район превратился в течно неизвестное, и семья Платт столкнулась с необходимостью выживать в непредсказуемой обстановке.

Помимо Хэтэуэй и Макгрегора, в картине снялись Мэйзи Стелла и Кристиан Конвери. Режиссером и сценаристом ленты выступил Дэвид Роберт Митчелл. Оператором стал Майкл Джиулакис.

Продюсерами фильма выступили Джей Джей Абрамс, Хамма Мингелла, Джон Коэн, Дэви Роберт Митчелл, Мэтт Джексон и Томми Харпер. Исполнительные продюсеры — Крис Бендер, Джейк Вейнер, Джоанн Ли и Лиэнн Стоунбрейкер.

