Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мэйси Стелла и Татум Грейс Хопкинс

Стелла исполнит роль Хлои, а Хопкинс — Макс. По сюжету, студентка-фотограф Макс обнаружит, что может отматывать время назад. Она спасет жизнь своей лучшей подруги Хлои, после чего девушки расследуют таинственное исчезновение ученицы из их школы и раскроют темную сторону своего города.