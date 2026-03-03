Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мэйси Стелла и Татум Грейс Хопкинс

Стали известны актрисы, который сыграют главные роли в экранизации видеоигры Life Is Strange. Ими станут Мэйси Стелла и Татум Грейс Хопкинс, сообщил Deadline.
Стелла исполнит роль Хлои, а Хопкинс — Макс. По сюжету, студентка-фотограф Макс обнаружит, что может отматывать время назад. Она спасет жизнь своей лучшей подруги Хлои, после чего девушки расследуют таинственное исчезновение ученицы из их школы и раскроют темную сторону своего города.
Автором сериала выступит Чарли Ковелл, создавший «Конец ***го мира» и «Каос».Он будет создателем, исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Разработкой шоу займутся Square Enix, Story Kitchen, LuckyChap и Amazon MGM Studios.
Исполнительными продюсерами станут Дмитрий М. Джонсон, Майкл Лоуренс Голдберг и Тимоти И. Стивенсон из Story Kitchen. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video, дата релиза пока не известна.
Игра Life Is Strange вышла 30 января 2015 года. Ее действие развернулось в октябре 2013 года, когда 18-летняя Максин Колфилд вернулась в родной город Аркадия-Бей после пяти лет отсутствия. Там она встречтила давнюю подругу Хлою Прайс, отец которой погиб в автокатастрофе незадолго до переезда Максин в Сиэтл. В отсутствии подруги Хлоя нашла поддержу в однокласснице Рейчел Эмбер, но та таинственно исчезла. Видеоигра удостоилась множества наград и признания критиков.