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Кеннетт Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Laird»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Taylor Hill / Getty Images

Британский актер Кеннет Брана, известный по фильмам «Смерть на Ниле» и «Генрих V», снимется в сериале «Laird», который выпустит Paramount+. Об этом сообщил Deadline.

Проект разработают создатели «Гангстерленда» и «Агентства» Джез Баттеруорт и студия 101 Studios. Брана сыграет шотландского лорда, который бросает вызов таинственному американскому миллиардеру.

По сюжету, американец намерен скупить долины в Шотландском высокогорье. Герой Браны же стремится защитить свои родовые земли на фоне семейных распрей, древних тайн и несчастной любви.

Автором идеи сериала выступили Джез и Джон-Генри Баттеруорты. Режиссером пилотного эпизода станет Джо Райт. Брана выступит исполнительным продюсером проекта.

«Сериал „Лэрд“ рассказывает о человеке, который противостоит безудержному богатству и власти. Есть что-то универсально трогательное в наблюдении за тем, как кто-то борется за то, что для него важнее всего», — прокомментировала руководитель отдела оригинальных проектов Paramount+ Джейн Уайзман.

Производством занимаются Paramount Television Studios и 101 Studios, а в продюсерскую команду вошли Дэвид К. Глассер, Баттеруорты, Райт, Рон Беркл, Дэвид Хаткин, Боб Яри, Чарльз Финч и Кит Кокс. 
 

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