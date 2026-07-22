Кеннетт Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Laird»

«Сериал „Лэрд“ рассказывает о человеке, который противостоит безудержному богатству и власти. Есть что-то универсально трогательное в наблюдении за тем, как кто-то борется за то, что для него важнее всего», — прокомментировала руководитель отдела оригинальных проектов Paramount+ Джейн Уайзман.