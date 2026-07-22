Кеннетт Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Laird»

Британский актер Кеннет Брана, известный по фильмам «Смерть на Ниле» и «Генрих V», снимется в сериале «Laird», который выпустит Paramount+. Об этом сообщил Deadline.
Проект разработают создатели «Гангстерленда» и «Агентства» Джез Баттеруорт и студия 101 Studios. Брана сыграет шотландского лорда, который бросает вызов таинственному американскому миллиардеру.
По сюжету, американец намерен скупить долины в Шотландском высокогорье. Герой Браны же стремится защитить свои родовые земли на фоне семейных распрей, древних тайн и несчастной любви.
Автором идеи сериала выступили Джез и Джон-Генри Баттеруорты. Режиссером пилотного эпизода станет Джо Райт. Брана выступит исполнительным продюсером проекта.
«Сериал „Лэрд“ рассказывает о человеке, который противостоит безудержному богатству и власти. Есть что-то универсально трогательное в наблюдении за тем, как кто-то борется за то, что для него важнее всего», — прокомментировала руководитель отдела оригинальных проектов Paramount+ Джейн Уайзман.
Производством занимаются Paramount Television Studios и 101 Studios, а в продюсерскую команду вошли Дэвид К. Глассер, Баттеруорты, Райт, Рон Беркл, Дэвид Хаткин, Боб Яри, Чарльз Финч и Кит Кокс.