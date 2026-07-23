Стриминговый сервис Disney+ выпустит документальный фильм об актрисе Джули Эндрюс. Об этом сообщил Deadline.
Режиссером ленты выступит Ар Джей Катлер, ранее снявший доки о Билли Айлиш и Марте Стюарт. Он представит свой новый проект в 2027 году.
Фильм охватит весь жизненный путь Эндрюс — от ранних лет в британском варьете до блестящей голливудской карьеры. В картину войдут редкие архивные кадры и новые интервью с актрисой.
Созданием проекта займется компания This Machine Катлера вместа с Sony. Катлер признался, что Эндрюс — не просто любимая артистка, но и культурный ориентир. По мнению постановщика, широкая аудитория не знает о невероятных испытаниях, которые пришлось пройти звезде «Звуков музыки».
Режиссер добавил, что работа над фильмом стала для него уникальным опытом, поскольку Эндрюс открылась ему в полной мере. Катлер подчеркнул, что был глубоко тронут доверием актрисы и тем, что она оказалась еще более удивительной личностью, чем кажется миру.
Вместе с Катлером над проектом работают продюсеры Тревор Смит, Элис Перлстайн, Джейн Ча Катлер и Джонатан Руане. Исполнительным продюсером выступает Марк Блатти.