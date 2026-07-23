Disney+ выпустит документальный фильм об актрисе Джули Эндрюс

Режиссер добавил, что работа над фильмом стала для него уникальным опытом, поскольку Эндрюс открылась ему в полной мере. Катлер подчеркнул, что был глубоко тронут доверием актрисы и тем, что она оказалась еще более удивительной личностью, чем кажется миру.