Disney+ выпустит документальный фильм об актрисе Джули Эндрюс

В «Каро Октябрь» покажут «Лето будет общим» — с разговором с авторами и Егором Москвитиным
Вышел трейлер «Мисти Грин» Криса Рока. В нем снялись Розалинд Элизар, Адам Драйвер и Анна Кендрик
Том Холланд намерен обойтись без дублеров на съемках байопика о Фреде Астере
У лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» появится новеллизация
Бесконечная дорога в трейлере хоррора «Всё заканчивается» — режиссерского дебюта Александра Уллома
Саша Барон Коэн тайно снял фильм об Али Джи. Он выйдет осенью
Энн Хэтэуэй спасается от динозавров в последнем трейлере «Конца Дубовой улицы»
«Известия»: «Госуслуги» могут превратиться в полноценную соцсеть
Умер шеф-повар и телеведущий Максим Сырников
Кеннетт Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Laird»
Фонд «Второе дыхание» запустил проект «Все, что останется после меня», посвященный памяти ушедших
Бенисио Дель Торо присоединится к Бену Стиллеру в комедии «Защитный арест»
Глен Пауэлл снимется в фильме Ричарда Линклейтера о бейсболисте Лу Гериге
Модели OpenAI выбрались из тестовой среды и взломали крупную ИИ-платформу
В доме, где родился Гитлер, открыли полицейский участок
Умер джазовый саксофонист Плас Джонсон, сыгравший главную тему «Розовой пантеры»
«Ленфильм» возглавил бывший руководитель департамента кинематографии Минкульта
Вышел первый трейлер хоррора «Глиноликий» от DC
В России вновь пересчитают воробьев
Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, вслед за братом и сестрами отказалась от фамилии отца
«Яндекс» запустил отдельное приложение для заказа цветов и подарков
«Афиша» стала партнером музея-усадьбы «Архангельское»
Трек группы Oasis «Wonderwall» вернулся в чарт Billboard Hot 100 спустя 30 лет
На Ленинградском вокзале обустроили зоны для пассажиров с питомцами
«Приглашение» Оливии Уайлд не выйдет в российский прокат — но фильм покажут в СНГ
Ретроспектива картин Дино Ризи пройдет в «Художественном» с 23 по 28 июля
Pompeya, Kito Jempere и «Казускома» выступят на фестивале «Круто»
В Москве закрылось кафе «Балканы», в котором посетителям спускали заказы с балкона

Disney+ выпустит документальный фильм об актрисе Джули Эндрюс

Афиша Daily
1 мин на чтение


Стриминговый сервис Disney+ выпустит документальный фильм об актрисе Джули Эндрюс. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером ленты выступит Ар Джей Катлер, ранее снявший доки о Билли Айлиш и Марте Стюарт. Он представит свой новый проект в 2027 году.

Фильм охватит весь жизненный путь Эндрюс — от ранних лет в британском варьете до блестящей голливудской карьеры. В картину войдут редкие архивные кадры и новые интервью с актрисой.

Созданием проекта займется компания This Machine Катлера вместа с Sony. Катлер признался, что Эндрюс — не просто любимая артистка, но и культурный ориентир. По мнению постановщика, широкая аудитория не знает о невероятных испытаниях, которые пришлось пройти звезде «Звуков музыки».

Режиссер добавил, что работа над фильмом стала для него уникальным опытом, поскольку Эндрюс открылась ему в полной мере. Катлер подчеркнул, что был глубоко тронут доверием актрисы и тем, что она оказалась еще более удивительной личностью, чем кажется миру.

Вместе с Катлером над проектом работают продюсеры Тревор Смит, Элис Перлстайн, Джейн Ча Катлер и Джонатан Руане. Исполнительным продюсером выступает Марк Блатти. 
 

Расскажите друзьям