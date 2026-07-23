Архитекторы показали рендеры будущих домов на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве

Шесть новых корпусов появится на территории бывшей территории фабрики «Красный Октябрь» в Москве в северной части острова Балчуг. Проект разработало архитектурное бюро Gafa. Об этом говорится на сайте компании.



В состав квартала также войдут два исторических дома, которые планируют реконструировать. Архитектурная концепция вдохновлена серией открыток «Москва в XXIII веке», которую фабрика «Красный Октябрь» выпустила в 1914 году. В проекте учли кондитерское наследием территории: корпуса получили названия «Рафинад», «Зефир» и «Карамель», а главным акцентом новой площади станет башня «Глазурь» с объемными эркерами и отражающими поверхностями.



Урбанист Аркадий Гершман в разговре с издаем Msk1 рассказал, что главный исторический корпус будет сохранен. «Новые дома должны появиться на месте второстепенных и менее ценных построек вокруг. Другой вопрос, что верить рендерам наивно. С другой стороны, как урбанист — я в упор не вижу, что эта перестройка даст обычным москвичам. Разве что новую плитку и кофейни, но с этим в городе и так нет проблем», — добавил он.



Бюро Parsec также участвует в застройке острова. Как рассказал руководитель архитектурного бюро Ильдар Гиниятов в интервью «Ведомостям», новая площадка станет камерным тихим пространством с бутиками, ресторанами и зонами для пеших прогулок.