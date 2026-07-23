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Архитекторы показали рендеры будущих домов на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба «Гута-Девелопмента»

Шесть новых корпусов появится на территории бывшей территории фабрики «Красный Октябрь» в Москве в северной части острова Балчуг. Проект разработало архитектурное бюро Gafa. Об этом говорится на сайте компании.

В состав квартала также войдут два исторических дома, которые планируют реконструировать. Архитектурная концепция вдохновлена серией открыток «Москва в XXIII веке», которую фабрика «Красный Октябрь» выпустила в 1914 году. В проекте учли кондитерское наследием территории: корпуса получили названия «Рафинад», «Зефир» и «Карамель», а главным акцентом новой площади станет башня «Глазурь» с объемными эркерами и отражающими поверхностями.

Урбанист Аркадий Гершман в разговре с издаем Msk1 рассказал, что главный исторический корпус будет сохранен. «Новые дома должны появиться на месте второстепенных и менее ценных построек вокруг. Другой вопрос, что верить рендерам наивно. С другой стороны, как урбанист — я в упор не вижу, что эта перестройка даст обычным москвичам. Разве что новую плитку и кофейни, но с этим в городе и так нет проблем», — добавил он.

Бюро Parsec также участвует в застройке острова. Как рассказал руководитель архитектурного бюро Ильдар Гиниятов в интервью «Ведомостям», новая площадка станет камерным тихим пространством с бутиками, ресторанами и зонами для пеших прогулок.

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© Фото: пресс-служба «Гута-Девелопмента»
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© Фото: пресс-служба «Гута-Девелопмента»

«Красный Октябрь» — это исторический комплекс зданий бывшей кондитерской фабрики, расположенный в центре Москвы на Болотном острове. Построен фирмой «Эйнем» в 1890-е годы. После Октябрьской революции фабрику национализировали. В советское время предприятие было одним из крупнейших производителей шоколада и конфет в стране. 

В 2025 году появилась новая архитектурная концепция проекта застройки территории. Согласно ей, историческое наследие стрелки отреставрируют, а фасады новых клубных домов на «Красном Октябре» впишут контекст локации. В  корпусах бывшей фабрики разместится инфраструктура для жителей квартала под управлением пятизвездочного отеля Savoy.

В разработке генплана и проектов жилой застройки «Красного Октября» участвовали «Меганом», «Цимайло, Ляшенко и Партнеры», Gafa, Parsec, Saga.

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