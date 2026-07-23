Paramount дал зеленый свет «Дням грома-2» с Томом Крузом

В первых «Днях грома» Круз сыграл многообещающего гонщика-новичка, который принимает участие только в формулах, но желает испытать свои силы в NASCAR. После аварии он встречает в клинике доктора Клер Левики и влюбляется в нее. Роль врача исполнила Николь Кидман.