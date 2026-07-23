Paramount дал зеленый свет «Дням грома-2» с Томом Крузом

Студия Paramount назначила Джонатана Левина режиссером «Дней грома-2» — сиквела боевика 1990 года с Томом Крузом, сообщает The Hollywood Reporter. Актер вернется к роли гонщика Коула Трикла.
Круз также выступит продюсером вместе с Джерри Брукхаймером, продюсировавшим оригинал. Сюжет пока держится в секрете, но сценарий написал Уилл Стэйплз — автор сценариев для Call of Duty 3: Modern Warfare и соавтор боевика с Майклом Б. Джорданом «Без жалости».
В первых «Днях грома» Круз сыграл многообещающего гонщика-новичка, который принимает участие только в формулах, но желает испытать свои силы в NASCAR. После аварии он встречает в клинике доктора Клер Левики и влюбляется в нее. Роль врача исполнила Николь Кидман.
Среди других проектов Левина — байопик «Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story» с Дэвидом Коренсветом в роли футболиста Джона Таггла. Тот получил прозвище «Мистер Неактуальный», став последним выбранным на ежегодном драфте НФЛ. Обычно обладатели этого титула не делают успешной карьеры, но Таггл сумел стать игроком года в спецкоманде «Нью-Йорк Джайентс».