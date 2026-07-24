В российский прокат выйдет «Бункер» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом

Архитектор Антонио получает предложение спроектировать роскошный бункер для техномагната. Проект оказывается амбициозным, и герой уходит в него с головой. Однако строительство убежища на случай катастрофы — на 30 человек и год автономного существования — вызывает у его жены Софии этические сомнения. Горячие споры, недомолвки и ревность заполняют будни семьи, пока они не замечают, что за их домом постоянно кто-то следит.