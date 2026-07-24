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В российский прокат выйдет «Бункер» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом

Афиша Daily
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Фото: «Экспонента»

«Экспонента» выпустит в российский прокат психологический триллер «Бункер» — новый фильм лауреата «Оскара» Флориана Зеллера, известного по драмам «Отец» и «Сын». Мировая премьера состоится в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, который пройдет 2–12 сентября. Российская дата проката будет объявлена позже.

Архитектор Антонио получает предложение спроектировать роскошный бункер для техномагната. Проект оказывается амбициозным, и герой уходит в него с головой. Однако строительство убежища на случай катастрофы — на 30 человек и год автономного существования — вызывает у его жены Софии этические сомнения. Горячие споры, недомолвки и ревность заполняют будни семьи, пока они не замечают, что за их домом постоянно кто-то следит.

Главные роли исполнили Пенелопа Крус («Ванильное небо») и Хавьер Бардем («Старикам тут не место») — реальная супружеская пара. В фильме также снимаются Стивен Грэм («Переходный возраст»), Пол Дано («Нефть») и Патрик Шварценеггер («Белый лотос»).

© «Экспонента»

Жюри Венецианского фестиваля в этом году возглавит Мэгги Джилленхол — ее режиссерский дебют «Незнакомая дочь» получил в Венеции приз за лучший сценарий в 2021 году. Уже известно, что в сентябре почетного «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф вручат Джорджу Клуни и Эллен Берстин.

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