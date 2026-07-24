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«Вкусвилл» начал продавать антистресс-набор для битья крапивы

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба «Вкусвилла»

«Вкусвилл» выпустил лимитированный антистресс-набор, в который вошли семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для ее «воспитания». Дроп приурочили ко Дню заботы о себе, а заказать его с 24 июля могут жители Москвы и Московской области. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «Вкусвилла».

Идея набора навеяна знакомым многим детским развлечением — бить крапиву палкой. Во «Вкусвилле» решили превратить этот ностальгический ритуал в практику борьбы со стрессом.

© Пресс-служба «Вкусвилла»

Сначала пользователям предлагают вырастить крапиву дома или на даче: семена, по словам компании, прорастают за 10–20 дней. После этого можно выбрать, как поступить с растением: символически выпустить пар с помощью палки, просто наблюдать за его ростом или использовать крапиву в кулинарии. Рецепты обещают публиковать в бренд-медиа «Щи».

Во «Вкусвилле» считают, что антистресс-эффект начинается еще на этапе выращивания растения. По задумке авторов проекта, уход за ним помогает отвлечься от повседневной суеты и сосредоточиться на процессе.

«Не так много вещей нас объединяет, но детский опыт битья крапивы палкой — точно одна из них. Это, конечно, мем, но мем со смыслом: можно вырастить растение, немного замедлиться, приготовить что-то вкусное, а если очень надо — палка в наборе есть», — рассказала лидер спецпроектов «Вкусвилла» Анна Романенко. Набор уже поступил в продажу и доступен для онлайн-заказа в Москве и Московской области.

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