«Вкусвилл» начал продавать антистресс-набор для битья крапивы

«Вкусвилл» выпустил лимитированный антистресс-набор, в который вошли семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для ее «воспитания». Дроп приурочили ко Дню заботы о себе, а заказать его с 24 июля могут жители Москвы и Московской области. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «Вкусвилла».
Идея набора навеяна знакомым многим детским развлечением — бить крапиву палкой. Во «Вкусвилле» решили превратить этот ностальгический ритуал в практику борьбы со стрессом.
Сначала пользователям предлагают вырастить крапиву дома или на даче: семена, по словам компании, прорастают за 10–20 дней. После этого можно выбрать, как поступить с растением: символически выпустить пар с помощью палки, просто наблюдать за его ростом или использовать крапиву в кулинарии. Рецепты обещают публиковать в бренд-медиа «Щи».
Во «Вкусвилле» считают, что антистресс-эффект начинается еще на этапе выращивания растения. По задумке авторов проекта, уход за ним помогает отвлечься от повседневной суеты и сосредоточиться на процессе.
«Не так много вещей нас объединяет, но детский опыт битья крапивы палкой — точно одна из них. Это, конечно, мем, но мем со смыслом: можно вырастить растение, немного замедлиться, приготовить что-то вкусное, а если очень надо — палка в наборе есть», — рассказала лидер спецпроектов «Вкусвилла» Анна Романенко. Набор уже поступил в продажу и доступен для онлайн-заказа в Москве и Московской области.