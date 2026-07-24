«Вкусвилл» начал продавать антистресс-набор для битья крапивы

«Вкусвилл» выпустил лимитированный антистресс-набор, в который вошли семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для ее «воспитания». Дроп приурочили ко Дню заботы о себе, а заказать его с 24 июля могут жители Москвы и Московской области. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба «Вкусвилла».