Insomniac презентовала сюжетный трейлер игры Marvel’s Wolverine

В Петербурге пройдет Фестиваль малины с «Малиновым пинг-понгом» и бабушками-инфлюэнсерами
Отреставрированная «Ветка сирени» Павла Лунгина выйдет в прокат 27 августа
В Москве пройдет второй Ночной велофестиваль
«Вкусвилл» начал продавать антистресс-набор для битья крапивы
«Сбер» запустил банкоматы с обменом валюты — наличные на наличные
В российский прокат выйдет «Бункер» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом
Вышел первый трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом
Studio 21 не закрывается, а перезапускается. Новость о закрытии оказалась промо Saluki
У Манежа в Петербурге появится инсталляция в виде разноцветного лабиринта
Численность журавлей-красавок резко сократилась на юге России и в Казахстане
Женщина чуть не умерла на свадьбе дочери — из-за «синдрома счастливого сердца»
EA презентовала первый трейлер EA Sports FC 27 и раскрыла главные нововведения игры
Вышел финальный трейлер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой
Трэвис Скотт приходил на съемочную площадку «Одиссеи» в пять утра, чтобы следить за Ноланом
Поезда на БКЛ в Москве будут полностью беспилотными к 2030 году
Новый фильм Дэнни Бойла выйдет в российский прокат
Оливия Родриго выпустила мерч в честь фестиваля, на котором будут выступать только женщины
Бывшая команда российского Condé Nast запустит новый глянцевый журнал
Клип на трек «My Humps» группы The Black Eyed Peas достиг 1 миллиарда просмотров на ютубе
Вышел полноценный трейлер фильма «Обитель зла» от режиссера «Орудий» Зака Креггера
Частый просмотр телевизора связали с уменьшением мозга
В «Сокольниках» открылся первый в Москве падел-центр в лесу
Картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торги за 1 млрд рублей
Воздухан обогнал Черемшу и стал самым популярным мемом в России
Галерея Аполлона в Лувре вновь открылась после ограбления
Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября
Николас Виндинг Рефн обратился к российским поклонникам по случаю выхода фильма «Ее личный ад»
Праздник огурца в Суздале в этом году пройдет в два дня — 1 и 2 августа

Insomniac презентовала сюжетный трейлер игры Marvel’s Wolverine

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Insomniac Games

Студия Insomniac Games представила сюжетный трейлер Marvel’s Wolverine — супергеройского экшна во вселенной Marvel. Игра выйдет 15 сентября только на PlayStation 5.

Над проектом работает команда, создавшая игры Marvel's Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales и Ratchet & Clank: Rift Apart. На этот раз студия сосредоточилась на истории Джеймса Хоулетта — мутанта, более известного как Росомаха.

Видео: Insomniac Games

По сюжету Росомаха отправится в путешествие по разным уголкам мира, выслеживая своих врагов. В ролике показали фирменные когти героя, зрелищные схватки и напомнили о его способности к регенерации.

Разработчики подтвердили, что персонажа озвучил и сыграл актер Лиам Маки́нтайр, известный по сериалу «Спартак». Хью Джекман, который воплощал Росомаху в кино, в создании игры участия не принимал.

Расскажите друзьям