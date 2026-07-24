Insomniac презентовала сюжетный трейлер игры Marvel’s Wolverine

Студия Insomniac Games представила сюжетный трейлер Marvel’s Wolverine — супергеройского экшна во вселенной Marvel. Игра выйдет 15 сентября только на PlayStation 5.
Над проектом работает команда, создавшая игры Marvel's Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales и Ratchet & Clank: Rift Apart. На этот раз студия сосредоточилась на истории Джеймса Хоулетта — мутанта, более известного как Росомаха.
По сюжету Росомаха отправится в путешествие по разным уголкам мира, выслеживая своих врагов. В ролике показали фирменные когти героя, зрелищные схватки и напомнили о его способности к регенерации.
Разработчики подтвердили, что персонажа озвучил и сыграл актер Лиам Маки́нтайр, известный по сериалу «Спартак». Хью Джекман, который воплощал Росомаху в кино, в создании игры участия не принимал.