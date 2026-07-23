В «Сокольниках» открылся первый в Москве падел-центр в лесу

В московском парке «Сокольники» открылся падел-центр. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе парка.
Организаторы отметили, что это первая площадка в столице для игры в падел, расположенная прямо в лесу. Три открытых корта для падела расположены среди сосен и лиственного массива Сокольнической рощи.
Все корты выполнены по стандартным международным размерам — 20 на 10 метров. Они огорожены закаленными стеклянными бортами, которые обеспечивают точный отскок мяча, повышают динамику игры и позволяют зрителям следить за матчем со всех сторон. На земле сделали также специальное покрытие с кварцевым наполнителем, которое не скользит в любую погоду и время года.
Гостей центра ждут также 16 столов для настольного тенниса — здесь можно устроить как разминку перед игрой, так и полноценный турнир. На территории работают отдельные мужская и женская раздевалки, а также зона подготовки к тренировке. Посетителям будет доступен весь необходимый инвентарь для проката — ракетки и мячи.
«Падел — один из самых быстрорастущих видов спорта в мире и в России последних лет, и появление профессиональных кортов в лесной части города отвечает растущему запросу горожан на новые форматы активного отдыха рядом с домом. Новый центр рассчитан как на новичков, впервые пробующих падел, так и на опытных игроков, которым важны корты международного стандарта», — говорится в пресс-релизе.
Центр расположен по адресу: 3-й Лучевой просек, 1с1. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Добраться до площадки можно от станций метро «Сокольники» и «Красносельская». Билеты есть на сайте mos.ru.