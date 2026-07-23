В «Сокольниках» открылся первый в Москве падел-центр в лесу

Все корты выполнены по стандартным международным размерам — 20 на 10 метров. Они огорожены закаленными стеклянными бортами, которые обеспечивают точный отскок мяча, повышают динамику игры и позволяют зрителям следить за матчем со всех сторон. На земле сделали также специальное покрытие с кварцевым наполнителем, которое не скользит в любую погоду и время года.