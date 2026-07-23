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Москва признана городом с самой недоступной ипотекой в Европе

Афиша Daily
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Фото: mos.ru

Москва заняла первое место в антирейтинге европейских городов по доступности ипотеки. Согласно данным международной базы Numbeo, ежемесячный платеж по ипотеке в столице составляет 450,2% от совокупного дохода семьи. Это значит, что на закрытие ипотеки среднестатистической семье пришлось бы отдавать более четырех полных зарплат.

Второе место в рейтинге — у Нижнего Новгорода, где на ипотеку уходит 358% среднего дохода. Замыкает тройку Санкт-Петербург с показателем 326,7%. В первую пятерку также вошли Калининград (317,7%) и Одесса (283%). Для сравнения: в Лиссабоне этот показатель составляет 133,5%, в Лондоне — 75%, в Париже — 58%, в Берлине — около 38%.

Индекс доступности жилья (Price to Income Ratio), показывающий, сколько лет нужно копить на квартиру при среднем доходе, в Москве составил 22,1 года. В Днепре — 9,3 года, в Минске — 11 лет, в Лиссабоне — 18,9 года, в Тиране — 18,4 года.

© Numbeo

Ранее исследование «Коммерсанта» показало, что на первоначальный взнос по ипотеке для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке жителю крупного российского города придется откладывать в среднем 14 зарплат.

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