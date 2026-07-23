Москва признана городом с самой недоступной ипотекой в Европе

Второе место в рейтинге — у Нижнего Новгорода, где на ипотеку уходит 358% среднего дохода. Замыкает тройку Санкт-Петербург с показателем 326,7%. В первую пятерку также вошли Калининград (317,7%) и Одесса (283%). Для сравнения: в Лиссабоне этот показатель составляет 133,5%, в Лондоне — 75%, в Париже — 58%, в Берлине — около 38%.