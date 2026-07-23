В летнем кинотеатре Okko прошла премьера триллера «Похищение»

В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялась премьера детективного триллера «Похищение». Главные роли в 12-серийном проекте исполнили Тимофей Трибунцев и Марина Васильева.
Первый эпизод сериала представила творческая команда во главе с генпродюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером Кириллом Плетневым и оператором-постановщиком Егором Кочубеем. Им компанию составили исполнители главных ролей — Марина Васильева, Изабель Эйдлен, Ольга Смирнова, Дмитрий Ломакин и Егор Кенжаметов.
На премьерный показ пришли представители киноиндустрии и близкие создателей сериала — Саша Бортич, Николай Должанский, Денис Шведов, Денис Васильев, Татьяна Струженкова, Дэниел Барнс, Антон Соломатин, Даниил Вершинин, Алена Швиденкова, Марина Калецкая и Алексей Гришин.
«Похищение» снял Кирилл Плетнев, известный по сериалам «Оффлайн» и «Оффлайн 2.0», фильмам «Без меня» и «Семь ужинов». Сценарий написала Ксения Кияшко, работавшая над сериалами «Жена полицейского», «Детка» и «Чемпион».
В центре сюжета — дело о пропавшем внуке известного дирижера Марка Кречетова. Ребенок пропал во время прогулки с няней, которую неизвестный ударил по голове. Женщина выжила, но потеряла память. За расследование берутся капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский, специализирующийся на поиске пропавших детей. Под подозрением оказываются члены семьи Кречетовых, а расследование приводит героев к запутанным семейным отношениям и финансовым махинациям.
«Похищение» выпустили продюсерский центр Originals Production и киностудия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского. Премьера сериала в Okko состоится 24 июля.