В летнем кинотеатре Okko прошла премьера триллера «Похищение»

В центре сюжета — дело о пропавшем внуке известного дирижера Марка Кречетова. Ребенок пропал во время прогулки с няней, которую неизвестный ударил по голове. Женщина выжила, но потеряла память. За расследование берутся капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский, специализирующийся на поиске пропавших детей. Под подозрением оказываются члены семьи Кречетовых, а расследование приводит героев к запутанным семейным отношениям и финансовым махинациям.