Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября

Праздник огурца в Суздале в этом году пройдет в два дня — 1 и 2 августа
Галерея Аполлона в Лувре вновь открылась после ограбления
Николас Виндинг Рефн обратился к российским поклонникам по случаю выхода фильма «Ее личный ад»
Фильм про концертный тур Кэти Перри покажут в кинотеатрах
В летнем кинотеатре Okko прошла премьера триллера «Похищение»
Москва признана городом с самой недоступной ипотекой в Европе
Vulture составил рейтинг самых влиятельных режиссеров Голливуда
Владельцу ресторана в Корее со звездами «Мишлен» грозит срок за использование муравьев в десертах
Paramount дал зеленый свет «Дням грома-2» с Томом Крузом
Архитекторы показали рендеры будущих домов на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве
Новая версия «Чучела» получила первый трейлер. Фильм сняли Илья Хотиненко и Владимир Карабанов
Новый альбом M83 «I Wrote You a Letter» выйдет 25 сентября
Вышел трейлер «Мисти Грин» Криса Рока. В нем снялись Розалинд Элеазар, Адам Драйвер и Анна Кендрик
В «Каро Октябрь» покажут «Лето будет общим» — с разговором с авторами и Егором Москвитиным
Том Холланд намерен обойтись без дублеров на съемках байопика о Фреде Астере
У лайв-экшн фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» появится новеллизация
Бесконечная дорога в трейлере хоррора «Все заканчивается» — режиссерского дебюта Александра Уллома
Новый фильм Саши Барона Коэна об Али Джи выйдет в кинопрокат осенью
Энн Хэтэуэй спасается от динозавров в последнем трейлере «Конца Дубовой улицы»
Disney+ выпустит документальный фильм об актрисе Джули Эндрюс
«Известия»: «Госуслуги» могут превратиться в полноценную соцсеть
Умер шеф-повар и телеведущий Максим Сырников
Кеннетт Брана сыграет шотландского лорда в сериале «Laird»
Фонд «Второе дыхание» запустил проект «Все, что останется после меня», посвященный памяти ушедших
Бенисио Дель Торо присоединится к Бену Стиллеру в комедии «Защитный арест»
Глен Пауэлл снимется в фильме Ричарда Линклейтера о бейсболисте Лу Гериге
Модели OpenAI выбрались из тестовой среды и взломали крупную ИИ-платформу
В доме, где родился Гитлер, открыли полицейский участок

Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Zabriskie Films

Фильм «Изгой» с Марио Касасом, известным по «Трем метрам над уровнем неба», не выйдет в российский прокат летом, сообщили «Афише Daily» в Inside Promotion. Релиз перенесен на 3 сентября.

Касас играет Серхио, который отправляется в Нидерланды с семьей и друзьями на футбольный матч. Прямо перед вылетом он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, жилья, работы и знания языка, он пытается найти себя в незнакомой среде — это цена, которую он платит за правду о самом себе.

Режиссером ленты выступил Джерард Омс — это его режиссерский дебют. Ранее он был известен как коуч по актерскому мастерству. «Этот фильм о настойчивых сомнениях, и это прекрасно, потому что из сомнений рождаются хрупкость, нежность, любовь и все то, что мы порой так боимся показать», — говорит Омс.

Премьера фильма состоялась 20 апреля во внеконкурсной программе ММКФ. На фестивале в Малаге «Изгой» получил приз критиков, а Касас — награду за лучшую мужскую роль. Картина стала одним из главных открытий года в Испании, завоевала приз за лучший дебютный иберо-американский фильм в Гвадалахаре.

Расскажите друзьям