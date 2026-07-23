Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября

Фильм «Изгой» с Марио Касасом, известным по «Трем метрам над уровнем неба», не выйдет в российский прокат летом, сообщили «Афише Daily» в Inside Promotion. Релиз перенесен на 3 сентября.
Касас играет Серхио, который отправляется в Нидерланды с семьей и друзьями на футбольный матч. Прямо перед вылетом он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, жилья, работы и знания языка, он пытается найти себя в незнакомой среде — это цена, которую он платит за правду о самом себе.
Режиссером ленты выступил Джерард Омс — это его режиссерский дебют. Ранее он был известен как коуч по актерскому мастерству. «Этот фильм о настойчивых сомнениях, и это прекрасно, потому что из сомнений рождаются хрупкость, нежность, любовь и все то, что мы порой так боимся показать», — говорит Омс.
Премьера фильма состоялась 20 апреля во внеконкурсной программе ММКФ. На фестивале в Малаге «Изгой» получил приз критиков, а Касас — награду за лучшую мужскую роль. Картина стала одним из главных открытий года в Испании, завоевала приз за лучший дебютный иберо-американский фильм в Гвадалахаре.