Российская премьера «Изгоя» с Марио Касасом перенесена на 5 сентября

Касас играет Серхио, который отправляется в Нидерланды с семьей и друзьями на футбольный матч. Прямо перед вылетом он решает остаться в чужой стране без видимых на то причин. Один, без денег, жилья, работы и знания языка, он пытается найти себя в незнакомой среде — это цена, которую он платит за правду о самом себе.