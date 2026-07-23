Для юных гостей подготовлены зоны от партнеров. Проект «Мульти-Россия» познакомит детей с Владимирской областью и маршрутами Золотого кольца. Пройдут семейные викторины, встречи с Медведем-краеведом и интерактивный квест «Приключение с Асей и Васей!» с призами. На фестивале также появится Копатыч из «Смешариков».