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Праздник огурца в Суздале в этом году пройдет в два дня — 1 и 2 августа

Афиша Daily
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Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник

1 и 2 августа в Суздале на территории Музея деревянного зодчества состоится XXIV Праздник огурца. В этом году фестиваль впервые пройдет в расширенном двухдневном формате.

Гостей ждут огуречные забавы: в «Огуречном безмене» предстоит угадать вес ведра с огурцами без весов, в «Огуречном жонглере» — посоревноваться в ловкости. В программе также «Малосольные танцы», «Огуречный тир» и «Огуречный квиз».

В музыкальной программе — выступления и диджей-сеты. 1 августа сыграют «Полынь Folk», Matanya, «Репа», Slaveta и Sumorota и Влада Miravi. День завершится фолк-диджей-сетом «Beat/овка». 2 августа на сцену выйдут Clever, «Коленкор», «Руна Проджект»/Runa Project, объединение «Притоп Тритона» и Guma. Затем диджей-сет сыграет «Beat/овка».

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© Владимиро-Суздальский музей-заповедник
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© Владимиро-Суздальский музей-заповедник
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© Владимиро-Суздальский музей-заповедник
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© Владимиро-Суздальский музей-заповедник
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© Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Для юных гостей подготовлены зоны от партнеров. Проект «Мульти-Россия» познакомит детей с Владимирской областью и маршрутами Золотого кольца. Пройдут семейные викторины, встречи с Медведем-краеведом и интерактивный квест «Приключение с Асей и Васей!» с призами. На фестивале также появится Копатыч из «Смешариков».

На гастрономических рядах можно будет попробовать блюда из огурца. Впервые в истории фестиваля пройдут мастер-классы по приготовлению битых огурцов от шеф-повара.

Вечером 1 августа состоится премьера аудиовизуального шоу «Свет Суздаля. Азбука Ополья». Сюжеты сказок и легенд будут проецировать на белокаменные стены Архиерейских палат XV–XVIII веков.

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