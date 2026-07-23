Частый просмотр телевизора связали с уменьшением мозга

Более чем через 20 лет добровольцам сделали МРТ головного мозга. У тех, кто в среднем возрасте смотрел телевизор «очень часто», объем областей мозга, связанных с памятью и ранними признаками болезни Альцгеймера, оказался меньше, чем у людей, которые почти не смотрели телевизор.