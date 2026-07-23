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Частый просмотр телевизора связали с уменьшением мозга

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Dmitriy Severni/Unsplash

Частый просмотр телевизора в среднем возрасте может быть связан с уменьшением областей мозга, отвечающих за память, принятие решений и обработку зрительной информации. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, сообщает ScienceDaily. Полное исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s and Dementia.

Ученые изучили данные примерно 1700 человек, средний возраст которых составлял 53 года. В период с 1987 по 1989 год участники рассказывали, как часто они смотрели телевизор в свободное время и какую часть рабочего дня проводили сидя.

Более чем через 20 лет добровольцам сделали МРТ головного мозга. У тех, кто в среднем возрасте смотрел телевизор «очень часто», объем областей мозга, связанных с памятью и ранними признаками болезни Альцгеймера, оказался меньше, чем у людей, которые почти не смотрели телевизор.

Кроме того, у любителей телевидения были уменьшены лобные и затылочные доли. Первые отвечают в том числе за планирование и принятие решений, вторые — за обработку зрительной информации.

У тех, кто часто смотрел телевизор, также обнаружили больше повреждений белого вещества мозга, связанных с заболеваниями мелких сосудов, снижением когнитивных способностей и деменцией. Различия сохранялись после того, как исследователи учли физическую активность, индекс массы тела, диабет, курение и употребление алкоголя.

При этом само по себе длительное сидение не было связано с ухудшением состояния мозга. У людей, которые проводили значительную часть рабочего дня за столом, лобные и затылочные доли, напротив, оказались больше, а повреждений белого вещества было меньше.

Исследователи предположили, что сидячая работа часто требует концентрации, решения задач и другой интеллектуальной активности. Поэтому она может влиять на мозг иначе, чем пассивный просмотр телевизора.

Наиболее выраженной связь между просмотром телевизора и изменениями мозга оказалась у мужчин. Ученые пока не знают, с чем это связано.

Авторы работы подчеркнули, что исследование не доказывает, что именно телевизор стал причиной уменьшения мозга. Участники самостоятельно оценивали, как часто смотрели телевизор, а в начале наблюдений им не делали МРТ. Поэтому ученые не могли напрямую проследить изменения структуры мозга с течением времени.

«На протяжении многих лет мы обращали внимание на то, сколько времени люди проводят сидя. Наши результаты показывают, что следует также учитывать, чем именно они занимаются в это время», — сказал один из авторов исследования Дэвид Райхлен.

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