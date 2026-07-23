Вышел полноценный трейлер фильма «Обитель зла» от режиссера «Орудий» Зака Креггера

Sony Pictures выпустила полноценный трейлер фильма «Обитель зла», снятого режиссером хоррора «Орудия» Заком Креггером. Мировая премьера картины состоится 18 сентября.
В центре сюжета — новый герой, который отправляется в Раккун-Сити и постепенно оказывается в эпицентре кошмара. Создатели подчеркивают, что фильм не будет экранизацией какой-либо конкретной части Resident Evil, а расскажет самостоятельную историю во вселенной франшизы.
Главные роли исполнили Остин Абрамс («Орудия»), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).
Зак Креггер рассказывал, что хотел сделать фильм, который сохранит атмосферу игр, но при этом предложит зрителям новую историю, а не повторит сюжет уже известных частей серии.
До этого по Resident Evil уже сняли шесть фильмов с Миллой Йовович, начиная с картины 2002 года. В 2021-м франшизу перезапустили фильмом «Обитель зла: Раккун-Сити», который снял Йоханнес Робертс.