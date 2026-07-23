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Вышел полноценный трейлер фильма «Обитель зла» от режиссера «Орудий» Зака Креггера

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures выпустила полноценный трейлер фильма «Обитель зла», снятого режиссером хоррора «Орудия» Заком Креггером. Мировая премьера картины состоится 18 сентября.

В центре сюжета — новый герой, который отправляется в Раккун-Сити и постепенно оказывается в эпицентре кошмара. Создатели подчеркивают, что фильм не будет экранизацией какой-либо конкретной части Resident Evil, а расскажет самостоятельную историю во вселенной франшизы.

Видео: Sony Pictures Entertainment

Главные роли исполнили Остин Абрамс («Орудия»), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).

Зак Креггер рассказывал, что хотел сделать фильм, который сохранит атмосферу игр, но при этом предложит зрителям новую историю, а не повторит сюжет уже известных частей серии.

До этого по Resident Evil уже сняли шесть фильмов с Миллой Йовович, начиная с картины 2002 года. В 2021-м франшизу перезапустили фильмом «Обитель зла: Раккун-Сити», который снял Йоханнес Робертс.

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