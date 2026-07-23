Вышел полноценный трейлер фильма «Обитель зла» от режиссера «Орудий» Зака Креггера

В центре сюжета — новый герой, который отправляется в Раккун-Сити и постепенно оказывается в эпицентре кошмара. Создатели подчеркивают, что фильм не будет экранизацией какой-либо конкретной части Resident Evil, а расскажет самостоятельную историю во вселенной франшизы.