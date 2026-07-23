Оливия Родриго выпустила мерч в честь фестиваля, на котором будут выступать только женщины

Оливия Родриго в коллаборации с платформой Etsy выпустила мерч в честь грядущего фестиваля Daisy Chain Fields, на котором будут выступать только женщины. Об этом пишет Variety.



В линейку вошли нашивки, браслеты, заколки и другие аксессуары, а также временные тату и карты. Товары разработали 10 американских брендов, принадлежащих женщинам. Цены варьируются от 10 до 150 долларов (от 700 до 12 тыс. рублей).