Оливия Родриго выпустила мерч в честь фестиваля, на котором будут выступать только женщины

Оливия Родриго в коллаборации с платформой Etsy выпустила мерч в честь грядущего фестиваля Daisy Chain Fields, на котором будут выступать только женщины. Об этом пишет Variety.
В линейку вошли нашивки, браслеты, заколки и другие аксессуары, а также временные тату и карты. Товары разработали 10 американских брендов, принадлежащих женщинам. Цены варьируются от 10 до 150 долларов (от 700 до 12 тыс. рублей).
Daisy Chain Fields пройдет 29 августа в Калифорнии. 100% вырученных средств пойдут на благотворительные проекты для женщин и девочек. На фестивале Родриго выступит вместе с Чаппелл Роан, Doechii, Katseye, Mitski и другими.
Недавно стало известно, что Оливия Родриго появится в Fortnite. Певица станет неигровым персонажем, которого можно будет найти в режиме Battle Royale с 26 июня.