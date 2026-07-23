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Вышел финальный трейлер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой

Афиша Daily
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Иллюстрация: Ketchup Entertainment

Ketchup Entertainment презентовала финальный трейлер фильма «Хитрый койот» («Coyote vs. Acme»). Комедийный гибрид игрового кино и анимации выйдет в мировой прокат 28 августа. В Ирландии и Великобритании лента стартует на неделю раньше. 

Главный герой картины — Хитрый Койот из мультфильмов «Looney Tunes». По сюжету он решает подать в суд на корпорацию Acme, которая годами снабжала его неисправными устройствами для поимки Дорожного бегуна. В судебном противостоянии Койоту помогает адвокат, которому предстоит сразиться с влиятельной компанией.

Видео: Ketchup Entertainment

Главные роли в фильме исполнили Джон Сина («Миротворец»), Уилл Форте («Небраска») и Лана Кондор («Алита: Боевой ангел»). Режиссером выступил Дэйв Грин, снявший «Черепашек-ниндзя 2».

Фильм отсняли еще в 2022 году, но в ноябре 2023-го Warner Bros. Discovery отменила релиз, чтобы списать расходы на ленту с налогов. Из-за общественного резонанса компания разрешила создателям найти других дистрибьюторов. В 2025-м, после неудачных переговоров с другими студиями, права на фильм приобрела Ketchup Entertainment.

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