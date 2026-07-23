Вышел финальный трейлер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой

Главный герой картины — Хитрый Койот из мультфильмов «Looney Tunes». По сюжету он решает подать в суд на корпорацию Acme, которая годами снабжала его неисправными устройствами для поимки Дорожного бегуна. В судебном противостоянии Койоту помогает адвокат, которому предстоит сразиться с влиятельной компанией.