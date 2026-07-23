Клип на трек «My Humps» группы The Black Eyed Peas достиг 1 миллиарда просмотров на ютубе

Клип The Black Eyed Peas на песню «My Humps» набрал миллиард просмотров на ютубе. Об этом сообщает Billboard.



Трек вышел в 2005 году. Он вошел в четвертый студийный альбом группы под названием «Monkey Business». Это третье музыкальное видео коллектива, достигшее такой отметки после «Where Is the Love?» и «Ritmo».