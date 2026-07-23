Клип на трек «My Humps» группы The Black Eyed Peas достиг 1 миллиарда просмотров на ютубе

Клип The Black Eyed Peas на песню «My Humps» набрал миллиард просмотров на ютубе. Об этом сообщает Billboard.
Трек вышел в 2005 году. Он вошел в четвертый студийный альбом группы под названием «Monkey Business». Это третье музыкальное видео коллектива, достигшее такой отметки после «Where Is the Love?» и «Ritmo».
Видео: The Black Eyed Peas/Youtube
Музыкальное видео сняли режиссеры Фатима Робинсон и Малик Хассан Сайед. Оно было признано лучшим хип-хоп-видео 2006 года по версии MTV Video Music Awards
Американская хип-хоп-группа The Black Eyed Peas, в которую вошли рэперы will.i.am, apl.de. ap, Taboo и певица J.Rey Soul, была основана в 1995 году. Позднее к коллективу присоединилась Стейси Фергюсон (Fergie).