Первые валютные банкоматы установили более чем в 30 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань и Новосибирск. В столице обмен также доступен в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Ожидается, что к августу функция заработает на 255 банкоматах Сбера, к концу года — на 500.