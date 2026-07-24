Сбер запустил в своих банкоматах обмен валюты по принципу «наличные за наличные». В них можно обменять доллары, дирхамы, евро, юани или рубли.
Банковская карта для услуги не нужна. Лимит на одну операцию составляет 40 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Курс и итоговая сумма определяются автоматически.
Первые валютные банкоматы установили более чем в 30 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань и Новосибирск. В столице обмен также доступен в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Ожидается, что к августу функция заработает на 255 банкоматах Сбера, к концу года — на 500.
Весной РИА «Новости» сообщали о планах по запуску сети «белых банкоматов», которые будут работать без привязки к конкретному банку и без комиссии. Сейчас технологию уже тестируют в Тамбовской области.