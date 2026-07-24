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В Москве пройдет второй Ночной велофестиваль

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба «Московского велофестиваля»

В Москве открылась регистрация на второй в этом году Ночной велофестиваль. Массовый заезд пройдет 1 августа по Садовому кольцу. Организаторы вновь предлагают участникам проехать по вечернему центру города без автомобилей.

Старт и финиш разместятся на Зубовской улице, а длина маршрута составит 16 километров. Чтобы избежать заторов, участников разделят на три стартовые волны: первая отправится в 21.00, вторая — в 22.00, третья — в 23.00. При регистрации необходимо выбрать удобное время старта.

На старте и финише организуют фестивальные зоны с развлекательной программой. Ее подробности обещают объявить позднее. Кроме того, Департамент транспорта Москвы уже запустил конкурс костюмов. Участникам предлагают публиковать свои образы в социальных сетях ведомства. Победитель получит велосипед, а призеров ждут подарки от партнеров.

В прошлом году в Москве впервые провели сразу два Ночных велофестиваля. Власти решили повторить этот формат и в нынешнем сезоне, объяснив решение высоким интересом со стороны горожан.

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