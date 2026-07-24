В Москве пройдет второй Ночной велофестиваль

Старт и финиш разместятся на Зубовской улице, а длина маршрута составит 16 километров. Чтобы избежать заторов, участников разделят на три стартовые волны: первая отправится в 21.00, вторая — в 22.00, третья — в 23.00. При регистрации необходимо выбрать удобное время старта.