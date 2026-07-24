Отреставрированная «Ветка сирени» Павла Лунгина выйдет в прокат 27 августа

Юный гений Рахманинов учится, влюбляется, ошибается, но главное, чувствует музыку. Все меняется с приходом советской власти: Рахманинову больше нет места в России. Вынужденный покинуть родину, он теряет способность писать музыку, а значит, и самого себя.