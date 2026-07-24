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Отреставрированная «Ветка сирени» Павла Лунгина выйдет в прокат 27 августа

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: K24

27 августа К24 выпустит в российский прокат отреставрированную версию «Ветки сирени» — вольного байопика о Сергее Рахманинове с Евгением Цыгановым в главной роли. Фильм прошел цветокоррекцию и переозвучание.

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Юный гений Рахманинов учится, влюбляется, ошибается, но главное, чувствует музыку. Все меняется с приходом советской власти: Рахманинову больше нет места в России. Вынужденный покинуть родину, он теряет способность писать музыку, а значит, и самого себя.

Название отсылает к легенде о белой сирени, которую композитор получал после каждого концерта, и к одноименному романсу, написанному в год его венчания с Натальей Сатиной (Виктория Толстоганова). Третью сторону любовного треугольника представляет Анна Лодыженская, которую сыграла Виктория Исакова.

Сценарий написал Михаил Дунаев. Оператором выступил Андрей Жегалов, снявший «Замок» Алексея Балабанова, «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина и «Остров» Павла Лунгина. «Ветка сирени» — его последняя завершенная работа.

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