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Пятый сезон «Утреннего шоу» станет последним

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Apple TV

Apple TV завершит сериал «Утреннее шоу» на пятом сезоне, сообщает Variety. Новые эпизоды выйдут в 2027 году. Сериал стал первым оригинальным проектом стриминга — его премьера состоялась в 2019 году.

Действие последнего сезона разворачивается весной 2024 года, почти через два года после событий третьего. После объединения телеканалов UBA и NBN герои столкнутся с новыми вызовами: скрытыми мотивами, борьбой за правду и последствиями в условиях политически разделенной страны.

На пятый сезон сериал продлили еще до выхода четвертого. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон («Друзья») и Риз Уизерспун («Блондинка в законе»). В новом сезоне к актерскому составу присоединятся Рене Рапп, Джефф Дэниелс, а также Аарон Пьер, Уильям Джексон Харпер, Бойд Холбрук, Марион Котийяр и Джереми Айронс.

Энистон отметила: «С самого начала Apple поддерживал наше видение „Утреннего шоу“. Нам очень повезло, что мы смогли рассказывать истории о том, что происходит в мире, с ноткой черного юмора». Уизерспун добавила: «Это всегда было не просто шоу о новостях — это было шоу о том, почему новости важны. О свободе прессы и о журналистах, которые защищают четвертую власть».

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