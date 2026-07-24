Пятый сезон «Утреннего шоу» станет последним

Энистон отметила: «С самого начала Apple поддерживал наше видение „Утреннего шоу“. Нам очень повезло, что мы смогли рассказывать истории о том, что происходит в мире, с ноткой черного юмора». Уизерспун добавила: «Это всегда было не просто шоу о новостях — это было шоу о том, почему новости важны. О свободе прессы и о журналистах, которые защищают четвертую власть».