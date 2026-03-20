Рене Рапп присоединится к пятому сезону «Утреннего шоу»

Певица и актриса Рене Рапп, известная по роли в сериале «Сексуальная жизнь студенток», вернется к актерской карьере ради участия в пятом сезоне драмы Apple TV+ «Утреннее шоу».
Она исполнит роль Саманты — амбициозной восходящей звезды новостного подразделения UBN, которая намерена строить карьеру по собственным правилам.
Рапп покинула «Сексуальную жизнь студенток» после второго сезона, чтобы сосредоточиться на музыке. С тех пор она выпустила два альбома и отправилась в тур.
Сюжет пятого сезона развернется весной 2024 года, спустя два года после драматического слияния UBA и NBN. Команда новостников столкнется с новой реальностью, где правда, ответственность и скрытые мотивы переплетаются в эпоху поляризованной Америки.