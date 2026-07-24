Исследование: любовь к постоянным занятиям спортом может перерасти в зависимость

По словам ученых, главный признак зависимости — не количество часов, проведенных в спортзале, а ощущение потери контроля. Если человек воспринимает тренировку не как осознанный выбор, а как необходимость, а ее пропуск вызывает сильную тревогу, чувство вины или эмоциональный дискомфорт, это может говорить о развитии расстройства.