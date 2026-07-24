Исследование: любовь к постоянным занятиям спортом может перерасти в зависимость

Регулярные тренировки обычно считаются одним из главных признаков здорового образа жизни. Однако ученые из Венгрии, Австралии и Великобритании пришли к выводу, что в некоторых случаях увлечение спортом может перерасти в поведенческую зависимость. Исследование опубликовало издание PsyPost.
Авторы научной работы проанализировали исследования, посвященные чрезмерной привязанности к физической активности. И попытались определить, где проходит граница между спортивной дисциплиной и нездоровой одержимостью тренировками.
По словам ученых, главный признак зависимости — не количество часов, проведенных в спортзале, а ощущение потери контроля. Если человек воспринимает тренировку не как осознанный выбор, а как необходимость, а ее пропуск вызывает сильную тревогу, чувство вины или эмоциональный дискомфорт, это может говорить о развитии расстройства.
Исследователи выделяют два типа такой зависимости. В первом случае человек становится одержим самими тренировками. Во втором чрезмерная физическая активность оказывается следствием других психологических проблем — например, расстройств пищевого поведения или искаженного восприятия собственного тела.
«Ключевое различие заключается в том, является ли физическая активность выбором человека или тем, у чего он чувствует себя в заложниках», — объяснил один из авторов исследования профессор Университета Флиндерса Жолт Деметрович.
Пока зависимость от физических упражнений официально не включена в международные классификации психических расстройств. По мнению ученых, это связано с нехваткой клинических данных и единых критериев диагностики.
Авторы работы также считают, что справиться с таким состоянием могут помочь уже существующие психотерапевтические методы, в том числе терапия принятия и ответственности и экспозиционная терапия. Специалисты подчеркивают, что проблема чаще связана не с любовью к спорту как таковой, а с психологическими факторами: социальным давлением, стремлением соответствовать идеалам внешности и другими нарушениями психического здоровья.