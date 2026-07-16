Почему про бадминтон внезапно вспомнили в соцсетях
Пару лет назад главным героем в роликах спортивных блогеров был падел, а сейчас популярность в трендах набирает ракетка и воланчик. Девушки выкладывают рилсы с игры и в шутку называют себя «бамбитами» — в противовес «падлам» из падел-тусовки.
У бадминтона есть очевидное преимущество: в отличие от падела и большого тенниса, здесь не нужны большие вложения и длительные тренировки, чтобы увидеть результат. Хороший удар получается у всех с первой попытки — порог входа почти нулевой.
Еще один плюс бадминтона — универсальность. Можно арендовать корт в специализированном клубе, натянуть сетку во дворе или в парке и играть бесплатно. Да и для тех, кому все-таки нужен корт, разница в цене ощутимая. Час аренды падел-корта в Москве в среднем стоит 4000–6000 рублей, а бадминтонный корт обойдется в 1000–2500 рублей за час — как минимум в три раза дешевле. В парках, например в «Сокольниках», ценник стартует с 500 рублей.
Нужно ли брать занятие с тренером
Хотя бы пару раз. Отбить волан через сетку действительно получается почти сразу, но в бадминтоне неожиданно много техники: работа запястья, разные виды подач и приемов (смэш, дроп, клир, сетка у сетки). Во внимание также стоит принять специфичную работу ног: перемещаться по корту нужно короткими быстрыми шагами, не как в теннисе. Без тренера может закрепится неправильный хват ракетки, а переучиваться сложнее, чем учиться заново. Тренер за пару занятий поставит базовую технику и покажет тактику парной игры, а дальше можно спокойно рубиться самостоятельно — хоть в клубе, хоть во дворе.
Что нужно для игры
Бадминтон — один из самых бюджетных видов спорта по стартовому набору. Инвентарь можно взять напрокат в клубе, а можно один раз закупиться и играть где угодно.
Ракетка
Профессиональные ракетки с карбоновым стержнем стоят в среднем 3000–15 000 рублей — такие рассчитаны на профессиональные тренировки и турниры. Для первых месяцев игры вполне хватит бюджетной ракетки с маркетплейса — алюминиевые модели там продаются за 300–800 рублей и отлично выдерживают несколько сезонов.
Воланы
Для новичков подойдут пластиковые воланы: они дешевле и не боятся асфальта. Для игры на профессиональном корте и более точного полета выбирают перьевые воланы. Но их расход больше: они хрупкие и быстро приходят в негодность.
Обувь и одежда
Для старта подойдет любой вариант обуви с нескользящей подошвой, без специальных бадминтонных кроссовок можно обойтись. Из одежды нужны любая спортивная футболка и спортивные шорты из дышащих материалов, чтобы не сковывали движения.
По желанию можно добавить к ним напульсники и повязку на голову, которые спасают от пота во время активной игры, а также бутылку для воды и полотенце: бадминтон динамичнее, чем может показаться со стороны.
Где играть в бадминтон в Москве
Сквош-клуб «Москва»
Один из крупнейших центров ракеточных видов спорта в России, куда обычно ходят скорее за сквошем. Но помимо 13 сквош-кортов в клубе 6 бадминтонных с профессиональным покрытием и системой кондиционирования. Здесь работают больше 20 тренеров с разным уровнем подготовки — от занятий с начинающими до подготовки мастеров спорта. На территории есть раздевалки со шкафчиками, сауна и бар, чтобы отдохнуть после напряженной игры.
New League Badminton Club
В клубе на территории «Лужников» 11 профессиональных кортов, расположенных достаточно далеко друг от друга. Команда тренеров работает и с теми, кто ни разу не держал ракетку, и с игроками, которые уже готовятся к любительским турнирам. Прогресс в клубе выстроен по уровням, поэтому переходить из группы в группу можно постепенно. Есть и детские группы, если хотите заниматься спортом всей семьей.
Khimki Badminton Club
Целая сеть площадок с групповыми тренировками в Химках и индивидуальными занятиями в нескольких локациях Москвы: ГБУ СШОР «Сокол», «Space Химки», дворец спорта «Динамо» и «Space ВДНХ». Можно подобрать площадку рядом с домом или работой и не терять время на дорогу через весь город. В клубе тренируют мастера спорта — они работают и с людьми без спортивного бэкграунда, и с игроками, которым нужно улучшить технику.
Центр ракеточных видов спорта «Жемчужина»
Клуб на западе Москвы изначально специализируется на ракеточных видах спорта, поэтому корты здесь разных размеров и под разный уровень подготовки. Работают с любым возрастом — для родителей в здании есть кафе и семейная зона, так что ждать занятие ребенка можно с комфортом. Центр регулярно устраивает собственные турниры и праздники для игроков клуба.
Naten
Спортивный клуб с несколькими площадками по городу, системой абонементов на разовые посещения и безлимитными картами. Прокат инвентаря входит в стоимость, а детям до 14 лет ракетку выдают бесплатно. Клуб несколько раз в год организует выездные сборы для детей и взрослых. Начинающим здесь можно брать индивидуальные занятия или заниматься в мини-группах.
Space Badminton VDNH
В клубе 7 кортов с профессиональным покрытием, работает лаунж-зона с музыкой и трансляциями турниров. Стоимость персональной тренировки уже включает аренду корта, а доплата за второго человека в занятии — около 800 рублей. Тренеры работают и с одиночными игроками, которые просто хотят арендовать корт на час, и с теми, кто ходит на системные тренировки с конкретным тренером.
Клуб бадминтона и настольного тенниса MichSport
В клубе четыре крытых акриловых корта с высокими потолками. После игры можно зайти в сауну или хаммам, чтобы отдохнуть. Расположен MichSport в Переделкино, что стоит учитывать при планировании визита. И плюсов — после тренировки можно прогуляться по городку писателей и насладиться природой.
Спортивный комплекс «Лидер»
Открытая площадка прямо в парке «Сокольники». Здесь два бадминтонных корта с резиновым покрытием и трибуной на 20 мест — можно позвать друзей поболеть. Есть раздевалка с душем. Это самый бюджетный вариант из всех кортов в списке — стоимость аренды на час — 500 рублей. После игры можно погулять по парку или заглянуть в соседнее кафе.
«Лето в Москве»
Городская программа каждое лето открывает бесплатные спортивные площадки и мастер-классы в разных парках города — в том числе и бадминтон. Это самый доступный формат: не нужен абонемент, не нужно бронировать корт заранее. Достаточно прийти в указанное время с ракеткой или взять инвентарь на месте. Расписание зависит от парка, поэтому актуальные локации и время занятий стоит смотреть прямо перед тем, как собираться.
Вайб-локации: где играть без корта
В главном парке города есть асфальтированные и травяные локации рядом с центральной аллеей, где можно поиграть компанией в несколько пар одновременно. Специального инвентаря на месте не выдают, так что ракетки и воланы нужно приносить с собой.
Здесь есть 4 площадки, изначально созданные под пляжный волейбол, но которые подходят и для бадминтона. В центре есть все для полноценных тренировок: раздевалки, душевые и зона отдыха с шезлонгами, где можно сделать перерыв.
Пространство вокруг Большой спортивной арены достаточно просторное, чтобы найти свободный кусок газона даже в разгар сезона. Рядом есть раздевалки, кафе и даже магазин спорттоваров на случай, если воланы неожиданно закончились.
Самая дешевая локация бадминтона. Все, что нужно, — ракетка, волан и немного свободного асфальта. Именно такие места чаще всего мелькают в рилсах, из-за которых бадминтон и набрал новую волну популярности. Ведь для вайбовой игры совсем не обязательно арендовывать корт, нанимать тренера и натягивать сетку.
Сообщества и соревнования по бадминтону
Play Badminton
Сообщество и сервис для тех, кто хочет играть регулярно, но не готов вступать в клуб. Здесь можно найти тренировку под свой уровень, партнера по игре или свободный корт в удобном районе. Площадки собраны по всему городу — от «Бауманской» до «Марьиной Рощи», так что почти всегда найдется место в паре остановок от дома или работы.
Badmclub
Один из старейших клубов любителей бадминтона в Москве, который проводит тренировки сразу в нескольких залах города и ведет собственный рейтинг игроков. Здесь можно записаться и на разовую игровую тренировку, и на регулярные занятия по группам от новичков до продвинутых.
Badminton Open
Сообщество организует любительские турниры для игроков разного уровня. Они проходят регулярно и разбиты на категории по уровню подготовки, так что попасть в пару к профессионалу в первом же матче не получится. Это хороший вариант, чтобы попробовать турнирный формат, но в компании таких же любителей.
Центр бадминтона «Новая лига»
Удобный календарь турниров по Москве и области для тех, кто хочет попробовать себя в соревновательном бадминтоне. В расписании — форматы разного уровня, в том числе любительские, так что найти подходящий турнир можно почти в любой момент сезона.
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