Спорт

Подержи мой воланчик. Бадминтон — главный тренд этого лета

Афиша Daily
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Фото: Thomas Winz/Getty Images
Пока одни выбивают себе место в очереди на падел-корт, в инстаграме* уже новый тренд: девушки снимают рилсы с ракеткой, называют себя «бамбитами», а бадминтон — самым нишевым видом спорта. Рассказываем, почему он обгоняет падел и большой теннис по хайпу, нужен ли для игры тренер и где в Москве найти корт.

Почему про бадминтон внезапно вспомнили в соцсетях

Пару лет назад главным героем в роликах спортивных блогеров был падел, а сейчас популярность в трендах набирает ракетка и воланчик. Девушки выкладывают рилсы с игры и в шутку называют себя «бамбитами» — в противовес «падлам» из падел-тусовки. 

Видео: @siomkinanadiusha

У бадминтона есть очевидное преимущество: в отличие от падела и большого тенниса, здесь не нужны большие вложения и длительные тренировки, чтобы увидеть результат. Хороший удар получается у всех с первой попытки — порог входа почти нулевой.

Видео: @krunya_

Еще один плюс бадминтона — универсальность. Можно арендовать корт в специализированном клубе, натянуть сетку во дворе или в парке и играть бесплатно. Да и для тех, кому все-таки нужен корт, разница в цене ощутимая. Час аренды падел-корта в Москве в среднем стоит 4000–6000 рублей, а бадминтонный корт обойдется в 1000–2500 рублей за час — как минимум в три раза дешевле. В парках, например в «Сокольниках», ценник стартует с 500 рублей.

Нужно ли брать занятие с тренером

Хотя бы пару раз. Отбить волан через сетку действительно получается почти сразу, но в бадминтоне неожиданно много техники: работа запястья, разные виды подач и приемов (смэш, дроп, клир, сетка у сетки). Во внимание также стоит принять специфичную работу ног: перемещаться по корту нужно короткими быстрыми шагами, не как в теннисе. Без тренера может закрепится неправильный хват ракетки, а переучиваться сложнее, чем учиться заново. Тренер за пару занятий поставит базовую технику и покажет тактику парной игры, а дальше можно спокойно рубиться самостоятельно — хоть в клубе, хоть во дворе.

Видео: @smashers.bc

Что нужно для игры

Бадминтон — один из самых бюджетных видов спорта по стартовому набору. Инвентарь можно взять напрокат в клубе, а можно один раз закупиться и играть где угодно.

Ракетка

Профессиональные ракетки с карбоновым стержнем стоят в среднем 3000–15 000 рублей — такие рассчитаны на профессиональные тренировки и турниры. Для первых месяцев игры вполне хватит бюджетной ракетки с маркетплейса — алюминиевые модели там продаются за 300–800 рублей и отлично выдерживают несколько сезонов. 

Ракетка, 8240 р.

Воланы

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Пластиковые воланчики, 549 р.
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Перьевые воланчики, 799 р.

Для новичков подойдут пластиковые воланы: они дешевле и не боятся асфальта. Для игры на профессиональном корте и более точного полета выбирают перьевые воланы. Но их расход больше: они хрупкие и быстро приходят в негодность.

Обувь и одежда

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Кроссовки с нескользящей подошвой, 6974 р.
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Повязка на голову, 630 р., и напульсник, 750 р.
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Спортивные шорты, 3 490 р.
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Спортивная бутылка, 1110 р.
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Полотенце, 3905 р.
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Спортивная футболка, 1897 р.

Для старта подойдет любой вариант обуви с нескользящей подошвой, без специальных бадминтонных кроссовок можно обойтись. Из одежды нужны любая спортивная футболка и спортивные шорты из дышащих материалов, чтобы не сковывали движения.

По желанию можно добавить к ним напульсники и повязку на голову, которые спасают от пота во время активной игры, а также бутылку для воды и полотенце: бадминтон динамичнее, чем может показаться со стороны.

Где играть в бадминтон в Москве

Сквош-клуб «Москва»

© «Москва»

Один из крупнейших центров ракеточных видов спорта в России, куда обычно ходят скорее за сквошем. Но помимо 13 сквош-кортов в клубе 6 бадминтонных с профессиональным покрытием и системой кондиционирования. Здесь работают больше 20 тренеров с разным уровнем подготовки — от занятий с начинающими до подготовки мастеров спорта. На территории есть раздевалки со шкафчиками, сауна и бар, чтобы отдохнуть после напряженной игры.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 46
Метро
«Волгоградский проспект», «Дубровка»
Часы работы
пн-пт 7.00–23.00, сб-вс 8.00–23.00
Стоимость
от 4900 р. за занятие
Подробности
на сайте

New League Badminton Club

© New League Badminton Club

В клубе на территории «Лужников» 11 профессиональных кортов, расположенных достаточно далеко друг от друга. Команда тренеров работает и с теми, кто ни разу не держал ракетку, и с игроками, которые уже готовятся к любительским турнирам. Прогресс в клубе выстроен по уровням, поэтому переходить из группы в группу можно постепенно. Есть и детские группы, если хотите заниматься спортом всей семьей.

Адрес
Лужники, 24, стр. 21, Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники»,
Метро
«Воробьевы горы»
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость
от 2500 р. за аренду
Подробности
на сайте

Khimki Badminton Club

© Khimki Badminton Club

Целая сеть площадок с групповыми тренировками в Химках и индивидуальными занятиями в нескольких локациях Москвы: ГБУ СШОР «Сокол», «Space Химки», дворец спорта «Динамо» и «Space ВДНХ». Можно подобрать площадку рядом с домом или работой и не терять время на дорогу через весь город. В клубе тренируют мастера спорта — они работают и с людьми без спортивного бэкграунда, и с игроками, которым нужно улучшить технику.

Адрес
основной зал: Новорязанская, 29а, стр. 1; для групп: г. Химки, Кирова, стр. 24
Метро
«Комсомольская», «Бауманская» (основной зал)
Часы работы
пн-вс 8.00–23.00
Стоимость
зависит от зала и формата занятий (групповые или индивидуальные)
Подробности
на сайте

Центр ракеточных видов спорта «Жемчужина»

© «Жемчужина»

Клуб на западе Москвы изначально специализируется на ракеточных видах спорта, поэтому корты здесь разных размеров и под разный уровень подготовки. Работают с любым возрастом — для родителей в здании есть кафе и семейная зона, так что ждать занятие ребенка можно с комфортом. Центр регулярно устраивает собственные турниры и праздники для игроков клуба.

Адрес
Крылатская, 10
Метро
«Крылатское»
Часы работы
пн-вс 7.00–23.00
Стоимость
от 600 р. за час
Подробности
на сайте

Naten

© Naten

Спортивный клуб с несколькими площадками по городу, системой абонементов на разовые посещения и безлимитными картами. Прокат инвентаря входит в стоимость, а детям до 14 лет ракетку выдают бесплатно. Клуб несколько раз в год организует выездные сборы для детей и взрослых. Начинающим здесь можно брать индивидуальные занятия или заниматься в мини-группах.

Адрес
1-й Щипковский пер., 23
Метро
«Серпуховская»
Часы работы
пн-пт 8.00–23.00
Стоимость
от 500 р. за час
Подробности
на сайте

Space Badminton VDNH

© Space Badminton VDNH

В клубе 7 кортов с профессиональным покрытием, работает лаунж-зона с музыкой и трансляциями турниров. Стоимость персональной тренировки уже включает аренду корта, а доплата за второго человека в занятии — около 800 рублей. Тренеры работают и с одиночными игроками, которые просто хотят арендовать корт на час, и с теми, кто ходит на системные тренировки с конкретным тренером.

Адрес
Касаткина, 19
Метро
«ВДНХ»
Часы работы
пн-вс 9.00–22.:00
Стоимость
аренда корта — от 1125 р. за час
Подробности
на сайте

Клуб бадминтона и настольного тенниса MichSport

© MichSport

В клубе четыре крытых акриловых корта с высокими потолками. После игры можно зайти в сауну или хаммам, чтобы отдохнуть. Расположен MichSport в Переделкино, что стоит учитывать при планировании визита. И плюсов — после тренировки можно прогуляться по городку писателей и насладиться природой.

Адрес
пос. Внуковское, Фридриха Энгельса, 8ю
Метро
«Рассказовка», «Новопеределкино»
Часы работы
пн-вс 8.00–23.00
Стоимость
аренда корта — от 1200 р. за час
Подробности
на сайте

Спортивный комплекс «Лидер»

© «Лидер»

Открытая площадка прямо в парке «Сокольники». Здесь два бадминтонных корта с резиновым покрытием и трибуной на 20 мест — можно позвать друзей поболеть. Есть раздевалка с душем. Это самый бюджетный вариант из всех кортов в списке — стоимость аренды на час — 500 рублей. После игры можно погулять по парку или заглянуть в соседнее кафе.

Адрес
парк «Сокольники»
Метро
«Сокольники»
Часы работы
пн-вс 7.00–0.00
Стоимость
аренда корта — 500 р. за час
Подробности
на сайте

«Лето в Москве»

© Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Городская программа каждое лето открывает бесплатные спортивные площадки и мастер-классы в разных парках города — в том числе и бадминтон. Это самый доступный формат: не нужен абонемент, не нужно бронировать корт заранее. Достаточно прийти в указанное время с ракеткой или взять инвентарь на месте. Расписание зависит от парка, поэтому актуальные локации и время занятий стоит смотреть прямо перед тем, как собираться.

Часы работы
пн-вс 10.00–21.00
Стоимость
вход свободный
Подробности
на сайте

Вайб-локации: где играть без корта

© OR Images/Getty Images
Парк Горького

В главном парке города есть асфальтированные и травяные локации рядом с центральной аллеей, где можно поиграть компанией в несколько пар одновременно. Специального инвентаря на месте не выдают, так что ракетки и воланы нужно приносить с собой.

ЦПВС «Воробьевы горы»

Здесь есть 4 площадки, изначально созданные под пляжный волейбол, но которые подходят и для бадминтона. В центре есть все для полноценных тренировок: раздевалки, душевые и зона отдыха с шезлонгами, где можно сделать перерыв.

«Лужники»

Пространство вокруг Большой спортивной арены достаточно просторное, чтобы найти свободный кусок газона даже в разгар сезона. Рядом есть раздевалки, кафе и даже магазин спорттоваров на случай, если воланы неожиданно закончились.

Ваш двор

Самая дешевая локация бадминтона. Все, что нужно, — ракетка, волан и немного свободного асфальта. Именно такие места чаще всего мелькают в рилсах, из-за которых бадминтон и набрал новую волну популярности. Ведь для вайбовой игры совсем не обязательно арендовывать корт, нанимать тренера и натягивать сетку.

Сообщества и соревнования по бадминтону

© New League Badminton Club

Play Badminton

Сообщество и сервис для тех, кто хочет играть регулярно, но не готов вступать в клуб. Здесь можно найти тренировку под свой уровень, партнера по игре или свободный корт в удобном районе. Площадки собраны по всему городу — от «Бауманской» до «Марьиной Рощи», так что почти всегда найдется место в паре остановок от дома или работы. 

Подробности
на сайте

Badmclub

Один из старейших клубов любителей бадминтона в Москве, который проводит тренировки сразу в нескольких залах города и ведет собственный рейтинг игроков. Здесь можно записаться и на разовую игровую тренировку, и на регулярные занятия по группам от новичков до продвинутых.

Подробности
на сайте

Badminton Open

Сообщество организует любительские турниры для игроков разного уровня. Они проходят регулярно и разбиты на категории по уровню подготовки, так что попасть в пару к профессионалу в первом же матче не получится. Это хороший вариант, чтобы попробовать турнирный формат, но в компании таких же любителей.

Подробности
на сайте

Центр бадминтона «Новая лига»

Удобный календарь турниров по Москве и области для тех, кто хочет попробовать себя в соревновательном бадминтоне. В расписании — форматы разного уровня, в том числе любительские, так что найти подходящий турнир можно почти в любой момент сезона.

Подробности
на сайте

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