Хотя бы пару раз. Отбить волан через сетку действительно получается почти сразу, но в бадминтоне неожиданно много техники: работа запястья, разные виды подач и приемов (смэш, дроп, клир, сетка у сетки). Во внимание также стоит принять специфичную работу ног: перемещаться по корту нужно короткими быстрыми шагами, не как в теннисе. Без тренера может закрепится неправильный хват ракетки, а переучиваться сложнее, чем учиться заново. Тренер за пару занятий поставит базовую технику и покажет тактику парной игры, а дальше можно спокойно рубиться самостоятельно — хоть в клубе, хоть во дворе.