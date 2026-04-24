Стать профессиональной падлой: где играть в падел в Москве

Что такое падел
Падел — что-то вроде гибрида большого тенниса и сквоша. Но в отличие от первых двух, падел не требует особой физической подготовки или долгой постановки удара. Для игры, как правило, нужны четверо — по двое на команду. Во многих клубах можно договориться о подборе противников со схожим уровнем игры. Также можно играть вдвоем.
Корты для падела меньше, чем теннисные, и это их преимущество — компактные падел-центры открываются по всей Москве. В столице есть как крытые круглогодичные корты, так и открытые, где можно поиграть летом.
Почему падел популярнее тенниса и сквоша
Падел — «облегченная» версия тенниса: меньше нагрузки и кардио, проще правила, а значит, и научиться играть можно быстрее. Главное в игре — тактика, командная работа и скорость; выносливость и сила менее важны. Освоить азы можно за одно-два занятия с тренером, дальше — арендовать корт с друзьями и играть самостоятельно.
Стоит ли брать занятие с тренером
Если вы никогда раньше не играли, стоит начать с одного-двух занятий с тренером — он объяснит правила, научит держать ракетку и отбивать мяч, пользоваться стенами и расскажет про популярные тактики. Как правило, в падел-клубах есть своя команда тренеров: можно взять индивидуальное занятие или записаться на командную тренировку. А после — играть уже самостоятельно.
Что нужно для игры
Ракетки и мяч можно взять в аренду прямо в падел-клубе, чтобы не покупать дорогой инвентарь и не таскать его с собой, а вот позаботиться об одежде и обуви стоит самостоятельно.
Подходящая экипировка — леггинсы, велосипедки или шорты плюс бра-топ или футболка. Обувь — легкие кроссовки или кеды. Для игры на уличных кортах обязательно пригодятся кепка или козырек, солнечные очки и конечно, санскрин.
Где играть в падел в Москве
Площадки «Московских сезонов»
Поиграть в падел бесплатно можно на площадках «Московских сезонов». Для этого нужно будет заранее зарегистрироваться на сайте «Мос ру» и выбрать свободный слот. Всего работает пять кортов на Авиационной улице (владение 24), два корта на Матвеевской улице (владение 2) и два корта на улице Грекова (владение 3ж). Каждый сеанс длится один час. На площадках работают пункты проката оборудования: здесь можно арендовать ракетку, три мяса и полотенце (по 50 рублей за каждый предмет). Вход со своим инвентарем бесплатный.
The Rink Fitness
Корты для падела при премиальном фитнес-клубе в районе «Сколково». Всего два открытых корта с профессиональным мягким травяным покрытием Mondo и продуманным освещением, что позволяет играть в любое время суток.
Занятие с тренером стоит от 5 000 рублей. Ракетки и мячи можно взять в прокат. А после игры — прогуляться в Мещерском парке и пообедать в The Rink.
Падлхаб
Крупная сеть падел-центров в Москве — всего у проекта шесть адресов в столице. Предлагают не только аренду кортов, но и групповые и индивидуальные тренировки, а для тех, кто уже поднаторел в паделе — участие в турнирах и соревнованиях.
Первая персональная тренировка один на один с тренером обойдется в 5 500 рублей; групповая — от 2 690 рублей. Корты, кстати, есть как крытые и так и на свежем воздухе, для игры два на два (классика) или поменьше, для сражений один на один.
Nevel
Модный падел-клуб на территории торгового центра «Ривьера». Внутри — 6 стандартных кортов и два — для одиночной игры, а также фитнес-зона с групповыми тренировками, хамам, сауна, кафе с видом на корты и даже массажная студия. В стоимость бронирования входит аренда ракеток и мячей, а заодно посещение хамама и сауны. Пробная тренировка с тренером обойдется в 1 500 рублей.
Академия Падела в «Лужниках»
Центральный клуб России по паделу в Лужниках, недешевый, но один из самых популярных среди москвичей. Есть как открытые (уличные) корты, так и закрытые. Занятие с тренером стоит 6 000 рублей. Прокат инвентаря выйдет еще в пару тысяч.
Соответствует расценка и публика: одетые с иголочки миллениалы, которые после игры зависают со стаканом смузи на веранде кафе La Raquette.
Vamos
Падел-клуб на юге Москвы работает круглый год: здесь есть пять крытых кортов для классической игры два на два. Групповое занятие с тренером обойдется в 4 000 рублей. Есть детские тренировки (от 3 500 рублей) и опция персональных занятий с тренером (от 6 000 рублей). Ракетку и мячи для игры можно арендовать на месте.
Корты-Сетки
Пространство для игры в падел, бадминтон и настольный теннис в 10 минутах от метро «Алексеевская». Для падела есть три корта: всесезонный крытый со специальным покрытием из искусственного газона и песка и два летних уличных.
Цены скромные: занятие с тренером — от 4 490 рублей; тренировка в группе — от 3 990 рублей. Весь инвентарь можно взять в аренду на месте. А после игры — бесплатно сходить в сауну.
Bandeha Padel Arena
Падел-центр в Красногорске. Забронировать корт можно прямо на сайте. Кортов много, так что забронировать слот можно день в день (что редкость). Есть групповые тренировки (от 3 000 рублей за занятие) и индивидуальные занятия с тренером (от 5 000 рублей). Корты крытые, так что играть можно круглый год.
Буэнос Падел
Большой падел-центр с кортами в районе «Савеловской» и «ВДНХ». Площадки закрытые и подходят для игры в любое время года. Отдельно стоит отметить стильный дизайн пространства: панорамные корты с синим покрытием, стены того же цвета плюс грамотное освещение и уютные чилл-зоны.
«Буэнос падел» нацелены прежде всего на обучение: у центра большой штат тренеров, занятие — групповую тренировку или индивидуальное обучение — можно забронировать прямо на сайте. Стоимость — от 3 500 рублей.
Lunda Padel
Спортивный клуб с двумя точками: в Филях корты расположены на улице, на Речном вокзале площадки крытые и подходят для круглогодичной игры. И там, и там — большой выбор площадок для игры плюс продуманная инфраструктура: есть зоны отдыха, раздевалки с локерами и кафе. Инвентарь можно арендовать на месте. Дополнительно можно взять занятие с тренером — чтобы поставить руку и разучить базовые движения.
Padel Club Жуковка
Элитный падел-клуб в Жуковке с тремя крытыми кортами и покрытием из искусственной травы. Стоимость занятия с тренером — 5 000 рублей. Есть групповые и детские тренировки. При спортклубе работает падел-магазин, где можно купить всю необходимую экипировку, если вы увлеклись паделом всерьез.
Cool Tennis в парке Малевича
Новый модный падел- и теннис-спот в парке Малевича. Для падела есть четыре современных открытых корта с покрытием из искусственной травы, расположенных в сосновом бору. Есть обучение — пробное занятие с тренером в группе обойдется в 2 490 рублей. На территории клуба есть раздевалки и душевые. Здесь же можно арендовать ракетки и мячи.