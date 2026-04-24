Спорт

Стать профессиональной падлой: где играть в падел в Москве

Афиша Daily
9 мин на чтение
Фото: JackF/Getty Images
Проще, чем большой теннис, веселее, чем сквош, зрелищнее, чем пинг-понг — падел стал самый популярным спортом последних лет. Рассказываем, что представляет собой игра, нужна ли специальная подготовка для падела и где искать хорошие и недорогие корты в Москве.

Что такое падел

Падел — что-то вроде гибрида большого тенниса и сквоша. Но в отличие от первых двух, падел не требует особой физической подготовки или долгой постановки удара. Для игры, как правило, нужны четверо — по двое на команду. Во многих клубах можно договориться о подборе противников со схожим уровнем игры. Также можно играть вдвоем.

Корты для падела меньше, чем теннисные, и это их преимущество — компактные падел-центры открываются по всей Москве. В столице есть как крытые круглогодичные корты, так и открытые, где можно поиграть летом.

Почему падел популярнее тенниса и сквоша

Падел — «облегченная» версия тенниса: меньше нагрузки и кардио, проще правила, а значит, и научиться играть можно быстрее. Главное в игре — тактика, командная работа и скорость; выносливость и сила менее важны. Освоить азы можно за одно-два занятия с тренером, дальше — арендовать корт с друзьями и играть самостоятельно.

Стоит ли брать занятие с тренером

Если вы никогда раньше не играли, стоит начать с одного-двух занятий с тренером — он объяснит правила, научит держать ракетку и отбивать мяч, пользоваться стенами и расскажет про популярные тактики. Как правило, в падел-клубах есть своя команда тренеров: можно взять индивидуальное занятие или записаться на командную тренировку. А после — играть уже самостоятельно.

Что нужно для игры

Ракетки и мяч можно взять в аренду прямо в падел-клубе, чтобы не покупать дорогой инвентарь и не таскать его с собой, а вот позаботиться об одежде и обуви стоит самостоятельно.

Подходящая экипировка — леггинсы, велосипедки или шорты плюс бра-топ или футболка. Обувь — легкие кроссовки или кеды. Для игры на уличных кортах обязательно пригодятся кепка или козырек, солнечные очки и конечно, санскрин.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Где играть в падел в Москве

Площадки «Московских сезонов»

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Поиграть в падел бесплатно можно на площадках «Московских сезонов». Для этого нужно будет заранее зарегистрироваться на сайте «Мос ру» и выбрать свободный слот. Всего работает пять кортов на Авиационной улице (владение 24), два корта на Матвеевской улице (владение 2) и два корта на улице Грекова (владение 3ж). Каждый сеанс длится один час. На площадках работают пункты проката оборудования: здесь можно арендовать ракетку, три мяса и полотенце (по 50 рублей за каждый предмет). Вход со своим инвентарем бесплатный.

Адреса
ул. Авиационная, вл. 24
ул. Матвеевская, вл. 2
ул. Грекова, вл. 3ж
Часы работы
10:00 — 21:00
Стоимость
Вход со своим инвентарем бесплатный, есть платная аренда
Подробности
на сайте «Мос ру»

The Rink Fitness

© The Rink Fitness

Корты для падела при премиальном фитнес-клубе в районе «Сколково». Всего два открытых корта с профессиональным мягким травяным покрытием Mondo и продуманным освещением, что позволяет играть в любое время суток. 

Занятие с тренером стоит от 5 000 рублей. Ракетки и мячи можно взять в прокат. А после игры — прогуляться в Мещерском парке и пообедать в The Rink.

Адрес
Московская область, Сколково, улица Новая, 100
Часы работы
пн-пт 7:00 — 23:00 сб-вс 8:00 — 22:00
Стоимость часовой аренды корта
от 5 500 рублей
Подробности
сайт

Падлхаб

© Падлхаб

Крупная сеть падел-центров в Москве — всего у проекта шесть адресов в столице. Предлагают не только аренду кортов, но и групповые и индивидуальные тренировки, а для тех, кто уже поднаторел в паделе — участие в турнирах и соревнованиях.

Первая персональная тренировка один на один с тренером обойдется в 5 500 рублей; групповая — от 2 690 рублей. Корты, кстати, есть как крытые и так и на свежем воздухе, для игры два на два (классика) или поменьше, для сражений один на один.

Адрес
1-й Нагатинский пр-д, 2с17 и другие филиалы
Часы работы
стоит уточнить в конкретном филиале
Стоимость часовой аренды корта
от 6 000 рублей в час
Подробности
сайт

Nevel

© Nevel

Модный падел-клуб на территории торгового центра «Ривьера». Внутри — 6 стандартных кортов и два — для одиночной игры, а также фитнес-зона с групповыми тренировками, хамам, сауна, кафе с видом на корты и даже массажная студия. В стоимость бронирования входит аренда ракеток и мячей, а заодно посещение хамама и сауны. Пробная тренировка с тренером обойдется в 1 500 рублей.

Адрес
Автозаводская ул., 18
Часы работы
07:00 — 00:00
Стоимость часовой аренды корта
2 800 рублей
Подробности
сайт

Академия Падела в «Лужниках»

© Академия Падела

Центральный клуб России по паделу в Лужниках, недешевый, но один из самых популярных среди москвичей. Есть как открытые (уличные) корты, так и закрытые. Занятие с тренером стоит 6 000 рублей. Прокат инвентаря выйдет еще в пару тысяч. 

Соответствует расценка и публика: одетые с иголочки миллениалы, которые после игры зависают со стаканом смузи на веранде кафе La Raquette. 

Адрес
ул. Лужники, 24, стр. 21
Часы работы
07:00 — 23:00
Стоимость часовой аренды корта
от 4 500 рублей (крытый обойдется дороже)
Подробности
сайт

Vamos 

© Vamos Padel Club

Падел-клуб на юге Москвы работает круглый год: здесь есть пять крытых кортов для классической игры два на два. Групповое занятие с тренером обойдется в 4 000 рублей. Есть детские тренировки (от 3 500 рублей) и опция персональных занятий с тренером (от 6 000 рублей). Ракетку и мячи для игры можно арендовать на месте. 

Адрес
Научный пр., 6А
Часы работы
07:00 — 23:00
Стоимость часовой аренды корта
4 000 рублей
Подробности
сайт

Корты-Сетки

© «Корты-Сетки»

Пространство для игры в падел, бадминтон и настольный теннис в 10 минутах от метро «Алексеевская». Для падела есть три корта: всесезонный крытый со специальным покрытием из искусственного газона и песка и два летних уличных. 

Цены скромные: занятие с тренером — от 4 490 рублей; тренировка в группе — от 3 990 рублей. Весь инвентарь можно взять в аренду на месте. А после игры — бесплатно сходить в сауну. 

Адрес
ул. 3-я Мытищинская, 16 стр. 3
Часы работы
07:00 — 23:00
Стоимость часовой аренды корта
от 1 790 рублей
Подробности
сайт

Bandeha Padel Arena

© Bandeha Padel Arena

Падел-центр в Красногорске. Забронировать корт можно прямо на сайте. Кортов много, так что забронировать слот можно день в день (что редкость). Есть групповые тренировки (от 3 000 рублей за занятие) и индивидуальные занятия с тренером (от 5 000 рублей). Корты крытые, так что играть можно круглый год.  

Адрес
Международная ул., 20
Часы работы
07:00 — 23:00
Стоимость часовой аренды корта
от 2 500 рублей
Подробности
сайт

Буэнос Падел

© Buenos Padel

Большой падел-центр с кортами в районе «Савеловской» и «ВДНХ». Площадки закрытые и подходят для игры в любое время года. Отдельно стоит отметить стильный дизайн пространства: панорамные корты с синим покрытием, стены того же цвета плюс грамотное освещение и уютные чилл-зоны.

«Буэнос падел» нацелены прежде всего на обучение: у центра большой штат тренеров, занятие — групповую тренировку или индивидуальное обучение — можно забронировать прямо на сайте. Стоимость — от 3 500 рублей. 

Адрес
ул. Складочная, 1 стр. 6
Часы работы
07:00 — 01:00
Стоимость часовой аренды корта
6 000 рублей
Подробности
сайт

Lunda Padel

© Lunda Padel

Спортивный клуб с двумя точками: в Филях корты расположены на улице, на Речном вокзале площадки крытые и подходят для круглогодичной игры. И там, и там — большой выбор площадок для игры плюс продуманная инфраструктура: есть зоны отдыха, раздевалки с локерами и кафе. Инвентарь можно арендовать на месте. Дополнительно можно взять занятие с тренером — чтобы поставить руку и разучить базовые движения.

Адреса
ул. Правобережная, 1б
ул. Большая Филевская, 20
Часы работы
07:00 — 23:00
Стоимость часовой аренды корта
от 6 000 рублей
Подробности
сайт

Padel Club Жуковка

© Padel Club

Элитный падел-клуб в Жуковке с тремя крытыми кортами и покрытием из искусственной травы. Стоимость занятия с тренером — 5 000 рублей. Есть групповые и детские тренировки. При спортклубе работает падел-магазин, где можно купить всю необходимую экипировку, если вы увлеклись паделом всерьез. 

Адрес
деревня Жуковка, ул. Ильинский Подъезд, 1
Часы работы
07:00 — 23:00
Стоимость часовой аренды корта
6 000 рублей
Подробности
сайт

Cool Tennis в парке Малевича

© Cool Tennis

Новый модный падел- и теннис-спот в парке Малевича. Для падела есть четыре современных открытых корта с покрытием из искусственной травы, расположенных в сосновом бору. Есть обучение — пробное занятие с тренером в группе обойдется в 2 490 рублей. На территории клуба есть раздевалки и душевые. Здесь же можно арендовать ракетки и мячи.

Адрес
Московская обл., Одинцовский городской округ, парк Малевича
Часы работы
07:00 — 23:00
Стоимость часовой аренды корта
от 4 000 рублей
Подробности
сайт
Расскажите друзьям