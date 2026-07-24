В Москве выставили на продажу машино-место почти за 46 млн рублей

По словам экспертов рынка, машино-места сегодня дорожают быстрее квартир. Так, по данным федеральной компании «Этажи», за последний год их средняя стоимость в новостройках внутри МКАД выросла на 45% — до 5,3 млн рублей, тогда как жилье прибавило в цене около 22%.