В Москве выставили на продажу машино-место почти за 46 млн рублей

В строящемся жилом комплексе на Патриарших прудах выставили на продажу машино-место стоимостью 45,6 млн рублей. По данным аналитиков компании «Метриум», это самый дорогой лот такого типа за всю историю первичного рынка недвижимости Москвы. Об этом сообщило АГН «Москва».
Речь идет о парковочном месте площадью 23,1 кв.м в доме класса делюкс. Самые доступные машиноместа в этом же проекте стоят от 22,3 млн рублей. В компании объясняют столь высокие цены премиальной отделкой паркинга и расположением комплекса: организован выезд прямо на Большой Палашевский переулок рядом с Патриаршими прудами.
Для сравнения, по оценке «Циан», средняя стоимость машино-места в московской новостройке составляет 3,8 млн рублей. Самые бюджетные варианты можно найти в Новой Москве: от 468 тыс. рублей за место в наземном паркинге.
По словам экспертов рынка, машино-места сегодня дорожают быстрее квартир. Так, по данным федеральной компании «Этажи», за последний год их средняя стоимость в новостройках внутри МКАД выросла на 45% — до 5,3 млн рублей, тогда как жилье прибавило в цене около 22%.
При этом аналитики отмечают, что рост стоимости связан не с ажиотажным спросом. Наоборот, количество сделок с парковочными местами за год сократилось примерно вдвое. Основной причиной подорожания называют увеличение себестоимости строительства.
Еще одна особенность рынка — машиноместа нередко покупают не будущие жильцы домов, а инвесторы, рассчитывающие впоследствии перепродать их дороже или сдавать в аренду.