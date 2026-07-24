В Петербурге пройдет Фестиваль малины с «Малиновым пинг-понгом» и бабушками-инфлюэнсерами

С 27 июля по 2 августа на Московском рынке в Петербурге пройдет Фестиваль малины. Он приурочен ко Дню малинового варенья, который отмечают 25 июля. В программе — паблик-токи с бабушками-инфлюэнсерами, мастер-классы, спортивные соревнования и кинопоказы. За участие в событиях каждый гость получит стакан свежей малины.