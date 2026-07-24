В Петербурге пройдет Фестиваль малины с «Малиновым пинг-понгом» и бабушками-инфлюэнсерами

С 27 июля по 2 августа на Московском рынке в Петербурге пройдет Фестиваль малины. Он приурочен ко Дню малинового варенья, который отмечают 25 июля. В программе — паблик-токи с бабушками-инфлюэнсерами, мастер-классы, спортивные соревнования и кинопоказы. За участие в событиях каждый гость получит стакан свежей малины.
Все желающие смогут стать соавторами большой картины и раскрасить фрагмент полотна. Кормить будут блюдами и напитками с малиной, а за каждую малиновую позицию в чеке гости получат «малиновую печать» — их можно будет обменять на призы в конце недели.
A-One покажет фильмы «Идеальные дни» и «Камон Камон». Дарья Бывших прочитает лекцию об архитектуре конструктивизма, бабушки поделятся рецептами, проверенными временем, в том числе советами по заготовкам. Пройдут также открытая тренировка по бадминтону, утренняя йога, мастер-класс по приготовлению ягодного соуса, урок по римской мозаике и создание браслетов, навеянных малиной.
Наконец, 1 августа пройдет заключительное караоке Пикника Афиши х Сбер на Московском рынке. В программе — песни артистов фестиваля и не только: FEDUK, Cream Soda, Zoloto, GONE.Fludd, Найка Борзова и других. Вход бесплатный, но необходима регистрация.