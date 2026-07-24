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Россияне смогут посещать Черногорию без виз до 31 октября

Афиша Daily
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Фото: Faruk Kaymak/Unsplash

Граждане России и Беларуси смогут посещать Черногорию без виз до 31 октября. Об этом сообщил «Интерфакс».

Правительство страны постановило, что российские и беларусские туристы могут пересекать границу и находиться в Черногории до 30 дней. С ноября путешественникам, вероятно, потребуются визы.

Ранее СМИ писали, что визы для россиян появятся уже в октябре. Оформлять документы для въезда в Черногорию нужно будет через визового оператора VFS Global, с которым работают другие страны Евросоюза.

Введение виз для россиян требуют правила вступления страны в ЕС. До конца 2027 года Черногории необходимо привести визовую политику в соответствие нормам Европейского союза. Это означает отмену безвизового въезда для граждан России, Беларуси, Турции, Китая, стран Ближнего Востока и других государств.

По данным статистического ведомства Monstat за 2025 год, на российских туристов, несмотря на санкции и отсутствие прямых авиарейсов, пришлось 16,4% всех ночевок иностранных гостей в Черногории. По этому показателю россияне заняли второе место после туристов из Сербии.

В октябре 2025 года президент Черногории Яков Милатович сообщил Politico, что страна очень скоро приведет визовый режим в соответствие с правилами ЕС. «Мы стараемся как можно дольше откладывать введение виз, чтобы сохранить туристическую отрасль», — отметил глава государства, добавив, что обеспокоен наплывом российских денег.

Черногория подала заявку на вступление в Европейский союз в 2008 году, а уже в 2010-м получила статус страны-кандидата. Как отмечало Politico, на пути к вступлению в ЕС Черногории мешают несколько факторов: влияние просербских партий в парламенте, сложные отношения с Хорватией, осторожное отношение некоторых стран Евросоюза к расширению, а также зависимость страны от российских туристов и инвестиций.

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