Пользователи «Яндекс Карт» смогут делиться местоположением с близкими в Турции

В «Яндекс Картах» появились новые возможности для путешествующих по Турции. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
Пользователи теперь смогут быстрее ориентироваться в стране. В карты внедрили маршруты внутри аэропортов Стамбула, Антальи, Анкары и Измира, а также внутри крупных торговых центров.
Сервис позволил туристам делиться своим местоположением с близкими, чтобы те знали, где они находятся. Эта функция полезна людям, отдыхающим в компании, — она поможет построить маршрут и быстрее найти друг друга. Трансляцию можно включить на 15 минут, 1 час, 8 часов, сутки или на бессрочный период.
Кроме того, теперь приложение дает голосовые подсказки в общественном транспорте. Они позволяют не пропустить пересадку и выйти на нужной остановке вовремя. В карты добавили расписание общественного транспорта по всей стране.
В Стамбуле сервис также может показать стоимость проезда. При построении маршрутов приложение учтет новые участки линии М11, соединяющие аэропорт Istanbul Havalimani c западной частью города.
Ко всему прочему в турецких городах Стамбуле, Анкаре, Анталье, Измире, Адане и Мерсине работает такси Yandex Go. В картах еще для удобства путешественников добавили местоположение аптек.