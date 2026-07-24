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Пользователи «Яндекс Карт» смогут делиться местоположением с близкими в Турции

Афиша Daily
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Фото: Tamas Tuzes-Katai/Unsplash

В «Яндекс Картах» появились новые возможности для путешествующих по Турции. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Пользователи теперь смогут быстрее ориентироваться в стране. В карты внедрили маршруты внутри аэропортов Стамбула, Антальи, Анкары и Измира, а также внутри крупных торговых центров.

Сервис позволил туристам делиться своим местоположением с близкими, чтобы те знали, где они находятся. Эта функция полезна людям, отдыхающим в компании, — она поможет построить маршрут и быстрее найти друг друга. Трансляцию можно включить на 15 минут, 1 час, 8 часов, сутки или на бессрочный период.

Кроме того, теперь приложение дает голосовые подсказки в общественном транспорте. Они позволяют не пропустить пересадку и выйти на нужной остановке вовремя. В карты добавили расписание общественного транспорта по всей стране.

В Стамбуле сервис также может показать стоимость проезда. При построении маршрутов приложение учтет новые участки линии М11, соединяющие аэропорт Istanbul Havalimani c западной частью города.

Ко всему прочему в турецких городах Стамбуле, Анкаре, Анталье, Измире, Адане и Мерсине работает такси Yandex Go. В картах еще для удобства путешественников добавили местоположение аптек.

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