Пользователи «Яндекс Карт» смогут делиться местоположением с близкими в Турции

Сервис позволил туристам делиться своим местоположением с близкими, чтобы те знали, где они находятся. Эта функция полезна людям, отдыхающим в компании, — она поможет построить маршрут и быстрее найти друг друга. Трансляцию можно включить на 15 минут, 1 час, 8 часов, сутки или на бессрочный период.