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Спин-офф «Рика и Морти» продлили на второй сезон еще до премьеры

Афиша Daily
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Иллюстрация: Adult Swim/YouTube

Adult Swim продлил мультсериал «Президент Кертис» на второй сезон еще до выхода первого эпизода. Об этом объявили на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Производство продолжения уже началось.

«Президент Кертис» станет спин-оффом «Рика и Морти». Он расскажет о президенте Андре Кертисе и его команде, которые противостоят межпространственным вторжениям, паранормальным явлениям и другим необычным угрозам.

Главного героя вновь озвучил Кит Дэвид. К актерскому составу также присоединились Стефани Беатрис в роли Бэнкс и Джим Раш в роли специального агента О’Дойла. В первом эпизоде появятся Иэн Кардони и Гарри Белден, озвучивающие Рика и Морти в оригинальном мультсериале.

Проект создали Дэн Хармон и Джеймс Сицилиано. По словам Хармона, авторы задумывали «Президента Кертиса» не как обычное ответвление «Рика и Морти», а как самостоятельный сериал-компаньон.

Президент Кертис впервые появился в эпизоде «Швифтануться» второго сезона «Рика и Морти», а затем неоднократно возвращался в мультсериал.

Премьера «Президента Кертиса» состоится 26 июля на Adult Swim — сразу после финала девятого сезона «Рика и Морти».

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