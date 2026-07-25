Анонсирована новая игра в серии God of War

Студия Santa Monica готовит новую игру God of War, в которой вернется Кратос. Об этом представители студии рассказали на фестивале Comic-Con.
Предстоящий тайтл выйдет будет сюжетно связан с God of War Laufey и выйдет после нее. Других подробностей, включая срок выхода и деталей сюжета, пока нет.
Santa Monica также объявила официальную дату релиза God of War Laufey — 16 февраля 2027 года. Игра станет эксклюзивом для PlayStation 5.
События Laufey развернутся в Вечности (Everywhen) — мире, куда боги из разных культур попадают после смерти. В этом загробном мире окажется Фэй — жена Кратоса и мать Артея. Чтобы их спасти, Фэй должна будет пробиться через Вечность, раздираемую войной богов за власть.
Помимо God of War Laufey и новой игры про Кратоса, Santa Monica Studio готовит для PS5 полноценный ремейк греческой трилогии God of War. В феврале проект был на раннем этапе разработки.