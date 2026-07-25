Анонсирована новая игра в серии God of War

События Laufey развернутся в Вечности (Everywhen) — мире, куда боги из разных культур попадают после смерти. В этом загробном мире окажется Фэй — жена Кратоса и мать Артея. Чтобы их спасти, Фэй должна будет пробиться через Вечность, раздираемую войной богов за власть.