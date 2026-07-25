В Москве килограмм малины стал стоить как авиабилет до Санкт-Петербурга

СМИ: производство по делу Лерчек возобновили
Байопик «Майкл» собрал более 1 млрд долларов и стал самым кассовым фильмом 2026 года
Мэтт Деймон сравнил новый фильм режиссеров «Все везде и сразу» с «Клубом „Завтрак“» и «Началом»
Стала известна дата выхода байопика о Снуп Догге
«Спортс» проведет благотворительный забег «Джерси-бег» на стадионе «Локомотива»
Испанский футболист Марк Кукурелья не стрижет волосы ради сына с аутизмом
В сети вышел трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099» с Хантер Шафер
Умер режиссер «Маски» Чак Рассел
Прокуратура просит возобновить судебный процесс по делу Лерчек
Россияне смогут посещать Черногорию без виз до 31 октября
Появился тизер третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Okko продолжит стратегическое партнерство с футбольным клубом «Спартак-Москва»
Пользователи «Яндекс Карт» смогут делиться местоположением с близкими в Турции
В российский прокат выйдет фильм о молодости шеф-повара Энтони Бурдена от студии А24
В Суздале откроется выставка о кино «Дорога к счастью» — с работами Эйзенштейна и Параджанова
«Одиссею» Кристофера Нолана называли главным фаворитом «Оскара» — первые зрители Академии в восторге
«Нееет, ты что», «Воллны», «Дом прекрасных аустов»: «ИМИ.Фестиваль» объявил первую волну артистов
Исследование: любовь к постоянным занятиям спортом может перерасти в зависимость
Пятый сезон «Утреннего шоу» станет последним
В Москве выставили на продажу машино-место почти за 46 млн рублей
Отреставрированная «Ветка сирени» Павла Лунгина выйдет в прокат 27 августа
В Петербурге пройдет Фестиваль малины с «Малиновым пинг-понгом» и бабушками-инфлюэнсерами
В Москве пройдет второй Ночной велофестиваль
«Вкусвилл» начал продавать антистресс-набор для битья крапивы
Insomniac презентовала сюжетный трейлер игры Marvel’s Wolverine
«Сбер» запустил банкоматы с обменом валюты — наличные на наличные
В российский прокат выйдет «Бункер» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом
Вышел первый трейлер фильма «Эбенезер: Рождественская история» с Джонни Деппом

В Москве килограмм малины стал стоить как авиабилет до Санкт-Петербурга

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

На некоторых московских рынках стоимость малины достигла 3 тыс. рублей за килограмм. Об этом сообщил «Абзац», опубликовав фотографии ценников. Ягоду продают небольшими контейнерами по 200 граммов — такой лот обойдется примерно в 600 рублей.

При этом в сетевых магазинах малина стоит заметно дешевле. Разница в цене может достигать примерно 500 рублей за килограмм. Стоимость рыночной малины уже сравнивают с ценами на авиабилеты. За те же 3 тыс. рублей можно найти перелет из Москвы в Санкт-Петербург, а билет до Казани в отдельные даты стоит около 3,8 тыс рублей.

По данным префектуры Восточного административного округа Москвы, сейчас на столичные рынки ягоды привозят из Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Херсонской областей, а также из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

Летом цены на малину традиционно снижаются по мере увеличения предложения, однако в этом сезоне отдельные продавцы установили стоимость, которая уже сопоставима с ценой короткого авиапутешествия.

Расскажите друзьям