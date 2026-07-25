Стала известна дата выхода байопика о Снуп Догге

Картина расскажет историю становления рэпера, продюсера и одного из главных представителей хип-хопа — от первых шагов в музыке до превращения в мировую звезду и медиамагната. Режиссером выступит Крейг Брюэр, снявший фильмы «Суета и движение» и «Стон черной змеи». Сценарий основан на работе Джо Роберта Коула («Черная Пантера»), которую позже переработал сам Брюэр.