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Стала известна дата выхода байопика о Снуп Догге

Афиша Daily
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Фото: Michael Tullberg/Getty Images

Студия Universal Pictures объявила дату выхода байопика о Снуп Догге. Фильм под названием «Снуп» выйдет в мировой прокат 6 августа 2027 года. Об этом сообщило издание Deadline. 

Картина расскажет историю становления рэпера, продюсера и одного из главных представителей хип-хопа — от первых шагов в музыке до превращения в мировую звезду и медиамагната. Режиссером выступит Крейг Брюэр, снявший фильмы «Суета и движение» и «Стон черной змеи». Сценарий основан на работе Джо Роберта Коула («Черная Пантера»), которую позже переработал сам Брюэр.

Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс, известный по сериалу «Внешние отмели». Продюсерами проекта стали сам Снуп Догг, президент Death Row Pictures Сара Рамакер и Брайан Грейзер, ранее работавший над драмой «8 миля». В фильме также прозвучат композиции из каталога самого рэпера.

Для Universal музыкальные байопики остаются одним из самых успешных направлений. Студия участвовала в международном прокате фильма «Майкл» о Майкле Джексоне, который собрал более 1 млрд долларов во всем мире. Ранее она выпустила «Голос улиц» о группе N.W.A и «8 милю» с Эминемом — обе картины стали коммерческими хитами.

6 августа 2027-го, помимо байопика о рэпере, в прокат выйдет фильм «Джейсон Стэтем украл мой байк».

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