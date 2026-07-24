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Испанский футболист Марк Кукурелья не стрижет волосы ради сына с аутизмом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Ryan Pierse - FIFA / Getty Images

Испанский футболист Марк Кукурелья рассказал в документальном фильме «Женат на игре» («Married to the Game»), что не стрижет волосы ради сына Матео, написал Haberler. Мальчик, у которого диагностирован аутизм, узнает отца на поле по прическе.

Кукурелья признался, что ребенку нравятся его пышные волосы. Спортсмен надеется, что если в какой-то момент мальчик забудет отца, то прическа поможет ему его вспомнить.

«У моего сына аутизм. Хотел бы я, чтобы у меня совсем не было денег, но мой сын был здоров. Я отрастил волосы, потому что ему это нравится, а еще чтобы он узнал меня, если когда-то забудет», — поделился футболист.

Кукурелья недавно стал чемпионом мира. Он играет на позиции левого защитника и представляет клуб «Реал Мадрид». У 28-летнего игрока — трое детей. Матео — старший ребенок футболиста и единственный, у которого есть аутизм.

Семья рассказывала, что Матео не разговаривает. Диагноз ему поставили в возрасте трех лет. Сейчас мальчику — семь лет. 

Родителям было сложно найти школу для мальчика, которая отвечала всем его нуждам. Кукурелья признавался, что воспитание сына с аутизмом повлияло на его клубную карьеру. При выборе команды футболист ориентируется на то, есть ли в городе, где базируется клуб, школы для Матео и возможности для терапии.

С 2022 по 2026 год Кукурелья играл на английский «Челси». Вместе с этой командой он выиграл Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.

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