Байопик «Майкл» собрал более 1 млрд долларов и стал самым кассовым фильмом 2026 года

По данным аналитиков, «Майкл» собрал более 1,01 млрд долларов, из которых около 372 млн пришлись на Северную Америку, а еще свыше 640 млн — на международный прокат. Для студии Lionsgate это первый фильм в истории, которому удалось преодолеть миллиардную отметку.