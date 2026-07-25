Байопик «Майкл» собрал более 1 млрд долларов и стал самым кассовым фильмом 2026 года

Байопик «Майкл», посвященный жизни Майкла Джексона, собрал более 1 млрд долларов в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2026 года. Картина обошла по сборам «Супер Марио: Галактическое кино», который до этого удерживал лидерство в мировом прокате. Об этом сообщило издание Times Now.
По данным аналитиков, «Майкл» собрал более 1,01 млрд долларов, из которых около 372 млн пришлись на Северную Америку, а еще свыше 640 млн — на международный прокат. Для студии Lionsgate это первый фильм в истории, которому удалось преодолеть миллиардную отметку.
Несмотря на неоднозначные отзывы критиков, зрители приняли картину значительно теплее. Многие рецензенты спорили о том, как фильм показывает личную жизнь Майкла Джексона и связанные с ним скандалы, однако публика высоко оценила музыкальные номера и эмоциональную историю. Благодаря хорошему «сарафанному радио» фильм продолжал уверенно зарабатывать спустя несколько недель после премьеры.
Одной из главных тем обсуждения стала игра Джафара Джексона — племянника Майкла Джексона, для которого эта роль стала дебютом в полнометражном кино. Изначально его участие воспринималось как рискованное решение, однако зрители и многие критики отметили, что актеру удалось передать сценическую харизму и манеру поведения легендарного музыканта.
«Майкл» также установил несколько крупных рекордов. Теперь это самый кассовый музыкальный байопик в истории, опередивший «Богемскую рапсодию», а также самый кассовый биографический фильм, превзошедший результат «Оппенгеймера».
По данным зарубежных СМИ, Lionsgate уже рассматривает возможность снять продолжение, которое расскажет о следующем этапе жизни Майкла Джексона. Официально проект пока не анонсирован.