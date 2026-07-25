Ученые завели суркам аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать деньги на исследования

Страницу назвали OnlyMarms (marms — сокращенное от marmots, то есть сурков). На ней публикуют записи с фотоловушек, на которых сурки играют, роют норы, едят растения и дерутся друг с другом. Подписка на аккаунт бесплатная, но пользователи могут оставлять чаевые.