Ученые завели суркам аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать деньги на исследования

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе завели желтобрюхим суркам аккаунт на OnlyFans. С его помощью исследователи пытаются собрать деньги на работу на фоне сокращения федерального финансирования науки в США. Об этом сообщает Live Science.
Страницу назвали OnlyMarms (marms — сокращенное от marmots, то есть сурков). На ней публикуют записи с фотоловушек, на которых сурки играют, роют норы, едят растения и дерутся друг с другом. Подписка на аккаунт бесплатная, но пользователи могут оставлять чаевые.
Идея завести страницу появилась у руководителя проекта, профессора экологии и эволюционной биологии Дэниела Блумстейна. По его словам, команда пошла на это «от отчаяния» из-за сложной ситуации с финансированием.
«Если нам повезет, это поможет собрать деньги на оборудование и покрыть некоторые расходы. Но OnlyFans не заменит федеральное финансирование, которое с 1950-х годов было движущей силой научных открытий в США», — отметил ученый.
За первый месяц страницу посетили 735 человек, на нее подписались 44 пользователя. Блумстейн признался, что проект пока принес немного денег. Кроме того, OnlyFans удерживает 20% поступлений, а с оставшейся суммы исследователям приходится платить налоги.
Желтобрюхих сурков изучают на полевой станции в Скалистых горах рядом с городом Крестед-Бьютт в Колорадо с 1962 года. Это второе по продолжительности в мире непрерывное исследование млекопитающих с индивидуальными метками.
За десятилетия ученые собрали данные о численности животных, их социальном и защитном поведении, а также реакции на изменения окружающей среды. Средства с OnlyFans планируют направить на продолжение исследования и изучение того, как сурки приспосабливаются к изменению климата.
Команда также надеется, что необычный аккаунт поможет привлечь внимание к проекту и познакомить пользователей с поведением животных. В ближайшее время ученые планируют опубликовать на странице видео с детенышами сурков.