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Ученые связали катастрофу бронзового века с изменениями земной орбиты

Афиша Daily
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Фото: ALI/Unsplash

Масштабные засухи, сопровождавшие коллапс цивилизаций Восточного Средиземноморья около 3200 лет назад, могли возникнуть из-за совпадения нескольких естественных климатических циклов. К такому выводу пришли ученые Стокгольмского университета. 

В конце бронзового века упадок пережили многие государства и культуры региона, в том числе Микенская и Минойская цивилизации, а также Хеттская империя. Засуху давно называют одним из факторов этого кризиса, однако точные климатические механизмы оставались неясными.

Климатологи Кэтрин Пауэр и Цюн Чжан использовали компьютерную модель, чтобы реконструировать изменения климата Средиземноморья за последние 8 тыс. лет. Они выяснили, что регион постепенно становился более засушливым из-за медленных изменений параметров земной орбиты.

На эту долгосрочную тенденцию накладывались более короткие колебания в Атлантическом океане и атмосфере. Когда несколько процессов совпадали и усиливали друг друга, засухи становились значительно сильнее, чем можно было бы ожидать только из-за постепенного иссушения климата.

По словам исследователей, нехватка воды усилила давление на сельское хозяйство и продовольственную безопасность уже уязвимых обществ. При этом ученые не называют климат единственной причиной катастрофы бронзового века. По их мнению, засухи могли лишь усилить общественный кризис и ускорить упадок цивилизаций.

Авторы считают, что результаты работы важны и для оценки современных климатических рисков. Средиземноморье становится жарче и суше, а вероятность будущих экстремальных засух может зависеть не только от антропогенного потепления, но и от естественных колебаний Атлантического океана.

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