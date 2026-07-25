Ученые связали катастрофу бронзового века с изменениями земной орбиты

Масштабные засухи, сопровождавшие коллапс цивилизаций Восточного Средиземноморья около 3200 лет назад, могли возникнуть из-за совпадения нескольких естественных климатических циклов. К такому выводу пришли ученые Стокгольмского университета.
В конце бронзового века упадок пережили многие государства и культуры региона, в том числе Микенская и Минойская цивилизации, а также Хеттская империя. Засуху давно называют одним из факторов этого кризиса, однако точные климатические механизмы оставались неясными.
Климатологи Кэтрин Пауэр и Цюн Чжан использовали компьютерную модель, чтобы реконструировать изменения климата Средиземноморья за последние 8 тыс. лет. Они выяснили, что регион постепенно становился более засушливым из-за медленных изменений параметров земной орбиты.
На эту долгосрочную тенденцию накладывались более короткие колебания в Атлантическом океане и атмосфере. Когда несколько процессов совпадали и усиливали друг друга, засухи становились значительно сильнее, чем можно было бы ожидать только из-за постепенного иссушения климата.
По словам исследователей, нехватка воды усилила давление на сельское хозяйство и продовольственную безопасность уже уязвимых обществ. При этом ученые не называют климат единственной причиной катастрофы бронзового века. По их мнению, засухи могли лишь усилить общественный кризис и ускорить упадок цивилизаций.
Авторы считают, что результаты работы важны и для оценки современных климатических рисков. Средиземноморье становится жарче и суше, а вероятность будущих экстремальных засух может зависеть не только от антропогенного потепления, но и от естественных колебаний Атлантического океана.