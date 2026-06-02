Американская киноакадемия составит рейтинг лучших кинотеатров мира

Специалисты оценят кинотеатры по нескольким критериям. Среди них будет качество изображения и звука, взаимодействие с публикой, программная политика и разнообразие контента. Также учтут историческую значимость кинозалов, архитектуру зданий, в которых они находятся, и инфраструктуру.