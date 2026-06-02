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Американская киноакадемия составит рейтинг лучших кинотеатров мира

Афиша Daily
Фото: Alex Litvin/Unsplash

Американская академия кинематографических искусств и наук составит рейтинг лучших кинотеатров мира. Об этом она заявила на своем сайте.

Перечень под названием Academy Marquee Theater List опубликуют весной 2027 года к столетию киноакадемии. В список войдут 50 локаций: половина из них будет в США, остальные — в других странах.

Специалисты оценят кинотеатры по нескольким критериям. Среди них будет качество изображения и звука, взаимодействие с публикой, программная политика и разнообразие контента. Также учтут историческую значимость кинозалов, архитектуру зданий, в которых они находятся, и инфраструктуру.

Подать заявку на участие могут до 25 августа официальные представители любых стационарных кинотеатров, работающих круглый год. Временные и поп-ап-площадки рассматриваться не будут. Один владелец может номинировать максимум десять кинотеатров.

В заявку необходимо включить историческую и техническую информацию о претенденте, календарь ежемесячных показов, рекомендательное письмо от деятеля культуры или общественного лидера, эссе о миссии кинотеатра и его особенности, ссылку на «креативное видеопредложение».

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