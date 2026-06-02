Единые учебники по русскому и литературе для 10–11 классов появятся в школах в 2027 году

С 1 сентября 2027 года в российских школах введут единые учебники по русскому языку и литературе для старшеклассников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совете по поддержке русского языка и языков народов России.
Для начальной и основной школы единые учебники по этим предметам планируют ввести на год позже — с сентября 2028 года.
Единая линейка школьных учебников по русскому языку и литературе создается по поручению Владимира Путина. Над ней работают правительство и Совет по поддержке русского языка и языков народов России.
Ранее Кравцов рассказывал, что единые пособия появятся по всем предметам в течение трех лет. Так, учебники по музыке и ИЗО создадут в 2028 году, но использовать их в школах начнут только в 2031. Главным редактором учебников по обществознанию для 9–11 классов стал Дмитрий Медведев.