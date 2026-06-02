Сабрина Карпентер получила запретный ордер в отношении мужчины, который преследовал ее

Американская певица Сабрина Карпентер запросила запретный ордер в отношении мужчины по имени Уильям Эпплгейт, который преследовал ее. Об этом написал Independent.
Суд Лос-Анджелеса удовлетворил просьбу артистки. Та заявила, что Эпплгейт по меньшей мере четыре раза нарушал ее покой. 23 мая, к примеру, он подошел к входной двери певицы и пытался силой открыть ее.
Мужчина сказал охране Карпентер, что та ждет его. Сама Сабрина назвала эти слова «возмутительной и совершенно ложной» информацией. После того, как охранник не пустил Эпплгейта в дом певицы, тот ударил его.
В конечном итоге мужчину арестовала полиция по подозрению в незаконном проникновении. Но меньше чем через день он вновь появился в районе, где живет Карпентер, и бродил возле ее дома.
В другой день он припарковал автомобиль неподалеку и, по словам Сабрины, вел «целенаправленное наблюдение за ее перемещениями». Служба безопасности Карпентер выяснила, что Эпплгейт парковался в районе артистки не впервые — он регулярно делал это, начиная с 20 апреля, постепенно приближаясь все ближе к ее дому.
В заявлении, поданном в суд в конце мая, Карпентер подчеркнула, что никогда не встречала этого мужчину и не общалась с ним. Сабрина назвала происходящее «глубоко тревожным».