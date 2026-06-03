«Мортал Комбат-2» выйдет в «цифре» 9 июня

В зарубежный прокат картина вышла 8 мая и собрала 78 млн долларов в США и 47,8 млн за рубежом — всего 125,8 млн при бюджете 80 млн без учета затрат на маркетинг. В первый уик-энд — 8–10 мая — фильм заработал 38,5 млн долларов в 3503 кинотеатрах, но во второй уик-энд продажи упали на 65%, до 13,4 млн.