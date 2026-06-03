«Мортал Комбат-2» выйдет в «цифре» 9 июня

Фильм «Мортал Комбат-2» появится на Apple TV, Fandango at Home, Prime Video и YouTube Movies & TV 9 июня. Об этом сообщает Forbes.
Во второй части Шан Цзун пытается уничтожить Земное царство с помощью турнира Mortal Kombat. Чтобы спасти мир, лорд Рейден и Соня Блейд призывают Джонни Кейджа — самоуверенного и остроумного мастера боевых искусств. Вместе им предстоит сразиться с силами зла.
В фильм вернулись герои первой части: Джонни Кейдж (Карл Урбан), Лю Кан (Луди Лин), Джакс (Микад Брукс), Соня Блейд (Джессика МакНэми) — и добавились новые лица: Китана (Аделина Рудольф), Джейд (Тати Габриель), Куан Чи (Деймон Херриман) и Шао Кан (Мартин Форд). Режиссером выступил автор оригинального фильма Саймон МакКуойд.
В зарубежный прокат картина вышла 8 мая и собрала 78 млн долларов в США и 47,8 млн за рубежом — всего 125,8 млн при бюджете 80 млн без учета затрат на маркетинг. В первый уик-энд — 8–10 мая — фильм заработал 38,5 млн долларов в 3503 кинотеатрах, но во второй уик-энд продажи упали на 65%, до 13,4 млн.
Первый «Мортал Комбат», вышедший в апреле 2021-го, заработал в прокате 84,4 млн долларов. Еще до выхода сиквела New Line анонсировала третью часть франшизы.